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強震重創花蓮激起換屋決心　在地：新案行情站穩3字頭

▲稅務局提醒，請於時限內遷入戶籍並提出申報，就可以繼續適用自住住家用稅率。（圖／花蓮税務局提供）

▲4月初強震重創花蓮地區，居住安全成為全民關注焦點，許多受災的大樓住戶開始尋找「安全之家」。（圖／ETtoday資料照）

記者陳意雯／花蓮報導

4月初強震重創花蓮地區，居住安全成為全民關注焦點，許多受災的大樓住戶開始尋找「安全之家」，帶看數量顯著增加，帶看標的包含透天厝、屋齡5年內電梯大樓及華廈。預售新案也針對避震做萬全的策略，營建成本增加帶動新案站穩3字頭，無法負擔房價的民眾，則轉向購買或租賃中古透天厝，或選擇樓層較低、屋齡較新的華廈。

東森房屋花蓮中山加盟店店東王旭峰表示，目前除屋齡超過25年（921大地震前建）的中古電梯大樓乏人問津外，屋齡10年內的輕中古電梯大樓、以及新成屋單價都在3字頭以上，「而透天厝、華廈因樓層不高，詢問度相當高，雖說外來客群減少相當多，但欲換屋的民眾在地震後，如雨後春筍般增加，房市並未冷清。」

▲▼東森房屋談花蓮房市。（圖／業者提供）

▲花蓮目前生活圈發展最完整落在中山路、中正路、中華路形成的金三角，是最繁華、熱鬧的地段。（圖／業者提供）

王旭峰進一步表示，花蓮目前生活圈發展最完整落在中山路、中正路、中華路形成的金三角，是最繁華、熱鬧的地段，不論生活機能或交通便利性及學區都已建設完備，「電梯大樓成交單價最高已突破35萬元，未來隨著土地稀缺，原物料、人工與營建成本增加，加上換屋潮催化，房價可能持續攀升。」

王旭峰分析，花蓮震後，民眾對中古大樓感到恐懼，房市衍生出三階段的變化，第一階段是租賃市場需求增加，第二階段則是供需雙方緊縮，而第三階段是新成屋與預售屋買氣大幅上升，一般建物重建後價值提高，投機者自然想藉機進場收購，在天災時低價買進，重建後還可用市價轉售，因而帶來龐大效益，王旭峰提醒民眾，買屋、賣屋前一定要謹慎評估。

東森房屋花蓮中山加盟店店東王旭峰表示，目前屋齡10年內的輕中古電梯大樓、以及新成屋單價都在3字頭以上。（圖／業者提供）

▲▼東森房屋談花蓮房市。（圖／業者提供）

關鍵字：花蓮地震房市透天厝華廈東森房屋

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