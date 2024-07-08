高雄美術館豪宅衣櫥藏屍　近1年社區轉手都賺200萬↑

▲美術館特區是高雄知名豪宅聚落，近年跟上台積議題，房價出現飆漲。（示意圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

美術館特區是高雄知名豪宅聚落，6日區內一棟大樓，發生駭人聽聞的兇殺案，該物件位於美術東六街，屋齡約20年，近1年社區均價為30萬元，在地房仲透露，美術館跟上台積議題，房價出現飆漲，該社區已有屋主開價4字頭求售，且近1年轉手都獲利。

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根據警方調查，陳姓男嫌疑人與許姓男死者生前曾有債務糾紛，6日下午陳男要求媽媽把衣櫃丟掉，不料媽媽打開衣櫃後，赫然驚見被倒折裝進防水收納袋內的屍體，且已傳出異味，媽媽到派出所報案後，全案才跟著曝光。

這起駭人命案在網路引來沸沸揚揚的討論，而該社區位於高雄鼓山區美術館六街，屬於知名豪宅聚落美術館特區，屋齡約20年，社區多為2房為主，近1年社區均價為每坪30萬元，近年最高成交單價為32.9萬元。

根據實價登錄，扣除特殊交易，近1年僅有4筆轉手紀錄，每一筆都有獲利，帳面獲利最豐的高樓層戶別，前一手屋主2017年以470萬元購入27坪物件，轉手賣出845萬元，帳面獲利高達355萬元，大漲75%，也讓單價從17萬元一路飆升至30萬元，新屋主等於1坪加價13萬元入手。

至於銷售中的二手屋主，已出現4字頭開價，受近年房價飆漲影響，租金也開始跟漲，該社區2房含裝潢、家電月租金約為1.9萬元，也頗受租客歡迎。

▲該社區近1年轉手紀錄。（ETtoday製表）

高雄市不動產仲介公會理事林家福表示，美術館最早一批大樓屋齡約20年，當時房價都落在1字頭，堪稱當年首購宅，近年高雄房價受台積效應影響持續上揚，美術館特區新案房價屢創新高，加上橋頭、楠梓等外圍區域已出現4字頭行情。比價效應下，購屋族寧願卡位市中心，帶動美術館中古屋房價跟漲，屋主也出現惜售心態，因此轉手物件也不多。

根據實登，近1年美術東六街新成屋最高成交價已達56.9萬元，屋齡約20年大樓成交價落在30~33萬元。新舊價差拉大，吸引不少購屋族入手中古大樓。

美術館在地人透露：「最近社區常有房仲急尋物件出售，但也很少有屋主釋出，新案漲太快，賣掉就買不回來。」

若以凶宅行情來看，在地仲介分析，一般凶宅也有大凶、小凶之分，一般大約市價6~8折，視凶殺程度，情節嚴重可能會低於6折。至於該社區其它戶別不屬於凶宅，房價行情一般不會比較低，大多是心理因影響。

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