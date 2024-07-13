TPASS上路滿1年　北北桃基最熱門2車站「1天賣1戶」

▲TPASS通勤月票上路滿1周年，房仲統計，汐科車站及板橋車站周邊住宅最為熱銷，平均每天成交超過1戶。（圖／台鐵提供）

記者陳意雯／台北報導

TPASS通勤月票上路滿1周年，根據房仲統計數據，北北基桃台鐵車站周邊1000公尺內的房市價量表現明顯變化。其中，汐科車站及板橋車站周邊住宅最為熱銷，平均每天成交超過1戶；而從房價表現來看，以中壢車站、台北車站、內壢車站房價漲幅均超過1成。

TPASS上路以來，房價方面以台鐵中壢車站表現最佳，房價漲幅達16%，而台北車站以15.2%次之，內壢車站則以13.7%位居第三。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，中壢車站和內壢車站的平均總價在千萬元內，房價相對實惠，中壢車站周邊生活機能完善，搭乘台鐵50分鐘即可到達台北，未來隨著鐵路地下化、捷運機場線和捷運綠線延伸至中壢等重大建設完工，有機會吸引更多人口移入。內壢則是近年受到桃園和中壢買方外溢影響，住家需求增加，加上受惠TPASS政策，以致房價明顯上漲。

交易量來看，汐科車站周邊買賣戶數高達385戶最高，與前年同期相比，交易量年增率12.2%。陳金萍表示，台鐵汐科站鄰近科技園區，到達汐止市中心相當便利，搭乘台鐵約5分鐘可達南港車站，周邊房價穩站4字頭，但相較南港的高房價親民許多，吸引不少在通勤族目光。

▼永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，中壢車站和內壢車站的平均總價在千萬元內，房價相對實惠。（圖／記者賴文萱攝）