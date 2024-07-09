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台中BMW保養廠千坪地　新美齊38.8億吃下

▲▼台中,土地交易,建商,地價,南屯,文心路,ＢＭＷ,保養廠,新美齊,38億 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲北部建商新美齊大手一揮以單價338萬元拿下文心路一段，現為BMW保養廠的千坪地。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

台中土地交易轉熱，上週才傳出興富發集團以單價350萬元拿下朝富路「國光客運」土地，緊接著中悅建設再以361萬元拿下台灣大道整併土地，重大資訊觀測站又揭露，北部建商新美齊大手一揮以單價338萬元拿下文心路一段，現為BMW保養廠的千坪地。

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據重大資訊觀測站揭露，北部建商新美齊（2442）宣布以 38.83 億元在台中取得約 1149 坪的南屯區惠仁段 96、97、109 地號建地，實際走訪，該地現為BMW保養廠。

▲▼ 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲該土地拆算單價來到338萬元，驚呆不少在地業者。（圖／翻攝紀石圖創工作室）

該土地拆算單價來到338萬元，驚呆不少在地業者，資深土開透露，該土地因擁有住變商的優勢，原土地價格行情不到300萬元，但由於申請住變商成功，容積最高達500%，過去聽聞大型建商談價已經談定單價333萬元。

不過沒想到都已經在業界傳出風聲的土地，竟被新美齊一坪加價5萬元、單價338萬元拿下，資深土開認為：「北部建商看台中土地都覺得相當便宜且容積高，未來帶建照的土地還是有機會創高價交易。」

▲▼ 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲台中土地市場回神，接連創下大筆金額交易。

對於土地市場回神，尤其是七期重劃區高價地，合併大型土地買賣單月已經交易超過2000坪，單價也全站上300萬元大關，總價部分各家開發商更是大手一砸來到78億元以上。

▲▼ 台中,土地,興富發,土地交易,350萬,地王,土地單價,聯聚,和欣客運,國光客運 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲業界預估未來帶建照的土地還是有機會創高價交易。（圖／記者陳筱惠攝）

群義房屋文華甘心店協理溫俊豪認為：「這塊地前後臨路，又是商業地且緊鄰捷運，價碼不輸新市政中心，目前七期邊邊與七期南側已經有很多土地釋出，五期重劃區就已經有200萬元的土地價格，這塊地反而有別於新市政中心的擁擠，未來若規劃像單元土地的建案，開價90萬以上不成問題。」

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關鍵字：台中土地交易建商地價南屯文心路ＢＭＷ保養廠新美齊38億

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