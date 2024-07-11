最愛的菜成災難！廚房「超美1設計」她後悔了　過來人秒逆風

▲示意圖，與本文無關。（圖／Pexels）

記者鄺郁庭／綜合報導

買房後，裝潢成自己理想的空間令許多人充滿期待，但實際入住後，卻可能發現有缺點。就有網友表示，為了追求視覺美感和寬敞感，選擇做中島廚房，剛完成時超滿意，覺得自家彷彿劇中的美屋。然而，當他真正開始使用這個中島廚房後，卻發現這種裝潢設計並非完全如他所想。

一名女網友在Dcard發文「有沒有人一樣後悔做中島廚房的？」前陣子裝潢做了廚房和餐桌，是中島的設計，「一開始做完心情真的很好，覺得自己的房竟然能像劇裡會看到的一樣漂亮外，空間確實也延伸了很多、視覺上更舒適。」沒想到真的開始使用，才發現「根本就是災難」。

原PO表示，她常在家做家常菜，可廚房沒有隔間，房裡就都是油煙味，瀰漫整間客廳是常態，這讓她不敢常做最愛吃的乾煸四季豆，「有人也是像我一樣，後悔做中島廚房嗎？」求助該如何解決油煙味的問題。

不過，貼文一出，就有人點出問題，「開放式廚房不等於中島廚房欸！後悔也要後悔對東西呀！」「跟中島沒有關係啊！客廳跟廚房應該可以補做拉門」、「重點是開放式廚房不是中島，我家超小，廚房跟廁所共用一條走道那種，我還是硬要做拉門。」

有網友則給建議，「小拉門+超強抽油煙機」、「我是開放廚房+強力抽油煙機+空氣清淨機，麻辣味道仍然臭兩天，煮魚臭整晚。買加濕器（水氧機），煮完後開強力噴霧模式，大概2-3小時就能大大的淡化空氣味道」、「身為廚師只能說，抽油煙機不夠好才會這樣，還有例如我在家自己煮的時候，我不會把油溫拉太高，味道也比較不會這麼重。」