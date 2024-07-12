彰化「床的世界」342坪土地交易破億元　驚呆在地人

▲彰化市鬧區「床的世界」店面及土地，近期以1.2億元成交，成為彰化市今年首筆總價破億元的建物交易。（圖／業者提供）

房產中心／綜合報導

中南部房市熱度延燒至商圈店面。根據住商機構的觀察，彰化市鬧區一處大坪數店面，近期以1.2億元成交，成為彰化市今年首筆總價破億元的建物交易。

據了解，該建物位於彰化市金馬路三段，建物坪數約85.7坪，土地坪數約342坪，屋齡約29年。目前為連鎖家具業者「床的世界」租賃中，因此具有穩定的租金收入。

住商不動產彰化金馬加盟店店東許萬沖分析，該建物周邊同路段土地單價約落在5~6字頭，以此來看，此筆交易頗為實惠。許萬沖補充：「此案總價會有破億元價值，一是由於帶租金，且租客為連鎖品牌，能長期提供穩定現金流；二是由於土地臨路頗寬敞，不僅提供停車空間，更讓店面有巨大曝光效益；三為此案位於主要幹道上，又鄰近過溝仔商圈等鬧區，易吸引過路客，因此受投資族群青睞。」

▲彰化縣各行政區總價破億元的建物交易，大多位於鹿港鎮、伸港鄉以及線西鄉的工廠或廠辦型建物。（圖／業者提供）

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，彰化縣各行政區總價破億元的建物交易，大多位於鹿港鎮、伸港鄉以及線西鄉的工廠或廠辦型建物，「由於彰化縣海線鄉鎮鄰近彰濱產業園區，周遭有許多傳統製造業、工業聚落，加上疫情以來台商回流與傳產轉型的需求，使得此類廠辦物件受到中小企業業者的青睞。」