冷氣外機擾鄰！2家鬧上法院　判決出爐

▲徐女家的冷氣外機。（圖／翻攝自紅星新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

因為冷氣外機的安裝位置，四川峨眉山市一社區的徐姓女屋主被鄰居起訴到了法院。徐女稱，客廳冷氣外機安裝時徵得物業和鄰居同意。而鄰居段女卻認為，放置的位置是公共部位，並非建商預留的冷氣外機位，當初沒想到會對自家產生影響，所以未反對安裝。但入住後，對方冷氣開機後產生的熱量、噪音等嚴重影響一家人的生活，因與對方多次協商移機無果才訴至法院。

據《紅星新聞》報導，徐女與鄰居段女的房屋陽台間相距約2.2公尺，透過公共區域的一個結構板相連。

徐女在裝修房子時，將客廳冷氣外機安裝在結構板處，並稱在安裝前已徵得物業和段女的同意。然而，段女卻表示，入住後發現冷氣外機的運轉嚴重影響正常生活，並在協商無果後將徐女起訴。

對此，徐女表示，自家冷氣符合國家規定，並無超標噪音影響生活。段女則認為，該社區物業管理不規範，冷氣外機安裝距離過近，且不能因物業不作為或多人在該處安裝就合理合法。

7月15日，峨眉山市人民法院一審判決，徐女一方需將放置在公共部位結構板上的外機，移至建商預留的位置；段女一方承擔此次移機所實際產生合理費用的30%。法院認為，因為徐女安裝前曾徵詢過段女老公的意見，其沒有明確表示反對，對造成該移機後果存在一定過錯。

對此，徐女不服提起上訴。樂山市中級人民法院二審駁回上訴，維持原判。

徐女對此表示「委屈」，認為移機會對裝修造成大破壞，且現在很多居民樓兩戶之間的相鄰距離都不可能達到4公尺，冷氣安裝又怎麼可能達到4公尺。段女則表示，打官司很累，但自己是受害者，大門自己的合法權益肯定要維護。

該社區物業公司相關工作人員表示，「這不需要物業同意，只要鄰居同意你安在那裡就可以安。」目前，此案二審判決已作出兩月有餘，段女一方尚未申請強制執行，徐女也希望此事能夠盡快解決。