大學剛畢業　爸媽買2千萬房「名字寫他的」！男大生2原因狂嘆氣

▲原PO一想到要扛2千萬房子，就感到焦慮。（示意圖／資料照）



記者施怡妏／綜合報導

房價不斷上漲，因此買賣房子之前應該要做好評估，一名男網友表示，家人最近買了一間預售屋，總價兩千多萬元，每月房貸6萬元，等交屋後房子拿去出租，租金4.2萬元，原PO拿到碩士學位，找到工作後，每月再拿2萬多元就好，但他連自己能不能順利畢業都不知道，認為家人這舉動太冒險，「風險有點大」。

男網友在PTT發文，「家人押身家買房」，家人在親戚的勸說下，買了一間台北市中山區的預售屋，總價約兩千多萬元，均價約115萬，每月房貸約6萬元，他今年22歲準備就讀碩班，指導教授是做通訊IC，順利的話，115年8月就可以畢業，房子預計116年底完工交屋。

家人計畫將房子出租，每月的租金約4.2萬元，原PO每月只要再拿出2萬多繳房貸即可，「家庭的年收入大約200萬，家人希望等我出社會後，再慢慢還他們當初支付的頭期款」。不過，他認為這安排風險太大，「碩班能不能順利畢業都不確定，也不確定未來的收入，而且他們還押上了整個身家」。

原PO表示，家人只說要用他的名字買房，身分證、存摺、印章就被拿走了，「小弟沒看過這麼大一筆錢，想到之後扛兩千多萬貸款有點嚇到，知道房價絕大部分只會緩緩漲，但第一次買房還是難免會擔心」。

貼文曝光，掀起網友討論，「這價錢很甜欸」、「幾年後你會感謝父母」、「看來你家人懂賺錢，你不懂」、「有家人贊助就是棒，沒什麼好說的」、「大不了就賣掉而已，但是上車的時機無價」、「買台北市蛋黃區不是問題，有意外大不了賣掉而已」、「不錯了，還能先幫你買好，多的是頭期要自己存的辛苦人」、「爽翻了，10多年前家裡如果這樣幫我，已經可以躺平了」。