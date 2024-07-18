北市先建後售最貴5案出列　冠軍衝破捷運共構宅單價天花板

▲捷運信義安和站聯開宅「首泰信義」，4月交易的27樓戶，總價來到2億元。（圖／資料照）

記者陳筱惠／綜合報導

囤房稅7月上路，業者觀察建商面對調高稅率帶來之衝擊，認為未受影響，市場信心豐沛。且自2022年迄今，台北市進場銷售的先建後售案，最高單價前5強當中，有2案叩關單坪200萬元，待完工成屋再賣仍受青睞。

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《住展》雜誌彙整北市先建後售案最高單價前5名，最高價碼達單坪211.8萬元，為捷運信義安和站聯開宅「首泰信義」，4月交易的27樓戶，總價來到2億元，經查為張姓自然人入手，不但單價創社區新高，也刷新捷運共構案的單價新天花板，更是大手筆現金買進。

▲北市先建後售案單價列表。

居次是捷運科技大樓站周邊的「冠德安沐居」，去年年底交易的頂樓戶，單價是200.8萬元，總價為4998萬元。

其餘3名分別為博愛特區南側的「新光人壽總統傑仕堡」、古亭生活圈小宅社區「閱大安」、大直景觀宅「冠德大直湛」，單價在157.5~166萬元。

對此，《住展》發言人陳炳辰表示：「先建後售案不似預售，購置方自備款上得備足，主力客群多為財富具備一定實力者，這次入榜的『首泰信義』、『新光人壽總統傑仕堡』均屬此例。」

▲先建後售案擁有不等未來，緊扣現況的優勢，搭上房市熱潮。（圖／資料照）

自2019年7月起實施的《境外資金匯回管理運用及課稅條例》規定，回流資金需受「5年內不得投入不動產」限制，換句話說，2024年8月起首批台商回台投資資金將正式解禁，在預期通膨持續上升、股市達到前所未有高點，龐大資金大概率朝向產業投資並轉進實體資產。

對此，高力國際業主代表服務部董事黃舒衛認為：「資金停泊趨勢將有望隨著解禁流向保值的不動產市場，住宅與商用不動產皆有望受惠，雖然上千億元資金不會一次就傾洩而出，但也可預期近期的房市榮景不會是曇花一現，後續這幾年都將持續受惠。」

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