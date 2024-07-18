助理請1天特休理由曝！律師跪「要去高雄買房」還揪她：一起嗎

▲示意圖，與本文無關。（圖／資料照）

記者鄺郁庭／綜合報導

網紅律師巴毛近日在粉專針對可不可事件發文，看到有人嘲諷有錢的人不會去飲料店打工，就算判賠，加盟主也拿不到錢，她便點破「他就這輩子都不要有正常工作，不然就可以扣薪」。之後又發文，分享曾有助理請特休「要去買房子」的故事，直呼「這世上很多工作只是為了體驗庶民生活的人」。

巴毛律師在粉專「巴毛律師混酥團」貼出截圖，「看到有人說就是沒錢才會去飲料店打工，讓我想到我們前水煎包助理，跟我請特休是為了去高雄買房子…」

從截圖可見，助理傳訊息想請某天特休，她就好奇問「你要幹嘛？」對方便回「我要去高雄買房子～你要一起嗎？」這令巴毛律師不禁在文中直呼，「這世上很多工作只是為了體驗庶民生活的人」，也笑說「沒事，我就是想要嘴一下」。

貼文底下就有一票人點頭，「我同學去披薩店打工體驗人生，他包租公生活很低調」、「高雄撿回收的阿婆有三棟房子，她也是體驗生活要運動」、「有同事名下有社區大樓『建案』在送審中。上班是打發時間的」、「以前同事說，有實習生要請假，理由是她媽要帶她去買馬。」

還有網友直笑，「說得好像要去樓下買飲料一樣，還揪你一起欸」、「但是有揪，還蠻有誠意的」、「笑死，揪團買菜嗎」、「還有問您要不要一起，真是貼心」、「他還問你要不要一起欸！是好人」、「這對話看起來真的超荒謬。」