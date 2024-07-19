妹子吹冷氣「1舉動」整棟電費噴9000元　內行搖頭：很耗電

▲原PO哀喊電費暴增3000元。（示意圖／ETtoday資料照）



網搜小組／劉維榛報導

頻繁開開關關冷氣超耗電！一名妹子哀喊，與室友租下整棟透天厝，豈料最新電費要繳9000元，比以往暴增3000元左右，讓她相當崩潰，同時也自曝是吹窗型冷氣，「基本上還是想開就開，是因為夏季電費漲價嗎？所以才會差這麼多？」引來網友搖頭回應「開開關關會比較耗電！」

一名女網友在Dcard表示，目前在南部包下整棟租屋，以往4個人電費約5000至6000元，而最新電費爆高，「這個月電費快9000元，大概2500多度，平均每個人2000多元」，且還是台電計費。

原PO坦言，室友與她都是冷氣大戶，但沒想到這次貴了3000多元，「還是有點嚇到！」她也崩潰求問，房間是裝窗型冷氣，「基本上還是想開就開，是因為夏季電費漲價嗎？所以才會差這麼多？」

底下網友看到關鍵字，直言冷氣開開關關很耗電，「北部電費$95XX，4大+2小，使用電熱水器、變頻冷氣，還有冷氣常開開關關會比較耗電」；其他人則回，「可以嘗試只開27～28℃，降低冷氣高頻運轉，冷氣室外機放塊隔熱板，別太陽直接曬在機體上」、「很正常，要看使用度數以及你們的總度數，不知道你們幾間，但以4間為例，7月+9月電費總價14000元都是普通的」、「吹2150度左右，我就9000多元了」。

台電粉專「電力粉絲團」曾表示，當室內溫度降到設定的溫度時，傳統定頻冷氣的壓縮機就會停止，直到室內溫度上升才會再運轉；而變頻冷氣則是低頻運轉，可透過「減少開跟關壓縮機次數來省電」。

因此，以原PO的狀況來說，減少開開關關冷氣，且需要長時間開冷氣，台電會建議改用變頻，且能源效率第1級、CSPF值（冷氣季節性能因數）高的機種最省電。