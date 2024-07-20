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徐華辰／工、商、住不動產齊漲　萬年流標法拍都出貨了

▲▼高雄,重劃區,新左營站,高鐵,建台水泥。（圖／記者陳建宇攝）

▲一向是房市反指標的法拍市場，1年內不少萬年流標物件都順利拍出。（圖／資料照）

文／寬頻房訊發言人徐華辰

近年來房市火熱，不論是預售市場或是中古市場都紛紛傳出佳績，這種現象也連帶影響到法拍市場表現，除了流入法拍市場的案件減少外，法拍市場的高總價案件拍定亦有相當成長，以今年H1符合央行認定豪宅價格定義的法拍件數來看，成交率較去年同期比增加10%左右。

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從拍定的案件中不難發現一些過去流標多次的特殊案件，像是左營建台水泥廠、遠航董事長張綱維母親名下的天母商場、萬里喜凱亞渡假村、甚至是像大占無極天靈霄寶殿等宮廟類型物件也都在這一波浪潮推動下順利標出。

▲▼ 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲商用不動產類型產品吸引企業、高資產客群積極進場布局，催出法拍好成績。

綜合六都表現來看，表現最佳的是台北市，高總價案件整體拍定率近8成，主要是台北市多數高總價案件多為商辦類型產品，除北市辦公室平均租金單價創歷史新高外，加上AI、半導體等產業投資話題不斷與台股表現強勢影響，也使得商用不動產類型產品吸引企業、高資產客群積極進場布局，催出好成績。

其他地區亦有亮眼表現，像是位於台中豐原的五都大飯店也由浩瀚開發，以4.43億元得標，另外像過去被認為中部外圍區域的東勢、霧峰也有整棟七層樓華廈與閒置廠辦拍定。

▲▼ 寬頻房訊發言人徐華辰 。（圖／寬頻房訊發言人徐華辰提供）

▲寬頻房訊發言人徐華辰認為債務人看好未來，想盡辦法與債權人協商或另外提出擔保，好保有相關產權。

而桃園區最為特殊，2024年度H1拍賣當次底價4000萬以上案件共有12筆，但其中僅有1筆順利拍出，除1筆流標外，其餘10筆皆為停拍或撤回。細看停拍原因，多為「債權人撤回」、「債務人提供擔保」或「債務人聲明異議」。

分析原因為近年桃園房價漲幅六都第一，工業地產亦由桃園奪交易王，因此債務人在看好未來下，就會想盡辦法與債權人協商或另外提出擔保，好保有相關產權。

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關鍵字：房市法拍市場預售市場商辦類型桃園房價萬年流標寬頻房訊豪宅

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