高雄新案買氣熱「付訂要抽籤」　網：買菜都沒這麼隨便！

▲上周末南、北高雄都有預售案開賣，現場宛如菜市場般人潮洶湧。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

房市買氣火熱，不少民眾擔心房價愈等愈高，出現搶房現象。上周末20日南、北高雄都有預售案開賣，現場宛如菜市場般人潮洶湧，民眾買房也跟買菜一樣毫不手軟，甚至出現2房短時間秒殺的盛況。

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高雄受惠台積效應，高科技產業陸續進駐，在產業利多話題下，熱門案一開案就出現預約客搶購，上周末美術館特區「美術館1808」首開放看屋，短短2天擠進200組預約客，據了解，當天因下訂人數過多，想下訂的民眾還要先抽籤，照順序排隊購屋。

現場代銷透露，社區共493戶，上周末共有約130戶下定，成交均價約55萬元，銷售速度快到大出現場銷售人員預料，其中以25坪、2房2衛銷售速度最快，並指出，沒有簽約前，下訂的民眾都可以無條件退戶。

同樣熱銷的「英倫亞灣」2期，位於前鎮區亞灣，才剛開放預約看屋，有嘆為觀止的在地人直言，「今天去了真是大開眼界，現場放了一些房型平面圖的板子和價目表，大家就依照號碼進去房間下訂了！買菜也沒有這麼隨便，真是太瘋狂了。」

該案共93戶，規劃2~4房，均價37~40萬元，現場代銷透露，有一半的戶數將等全案完工再銷售，2房因門檻較低、戶數也不多已被秒殺，目前還有部分大3房、4房格局因總價相對較高，還可銷售。

▲「賦御皇琚」位於科工館特區也在上周末舉辦發表茶會，2房已銷售一空。（圖／記者張雅雲攝）

而「賦御皇琚」位於科工館特區也在上周末舉辦發表茶會，總戶數25戶，目前可售戶剩4戶，開價43萬元起，2房已銷售一空。

賦御建設總經理林正彥透露，高雄有台積電、輝達效應，出現不少小宅，就是為了符合總價需求，當初該案地價入手40幾萬元，現在同區段已經開到60幾萬元，林正彥無奈說：「為了取得土地，小型建商土地成本超高，根本是為地主打工。」

高雄市代銷公會理事長謝哲耀指出，近期蛋黃區的預售、中古屋，2房因購屋門檻較低，都出現缺貨現象，以致新開案的2房相當搶手，加上熱銷案除控制總價外，也有單價讓利，因此造成這股熱賣現象。

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