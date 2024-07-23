老婆喊想買房　繼承500萬卻反悔「這是我的錢」！他傻眼

▲原PO提議500萬拿來買房，遭妻子拒絕。（示意圖／資料照）



記者施怡妏／綜合報導

夫妻必定會面臨到理財問題，包括什麼時候可以買房子、什麼樣的時機適合生孩子，一名男網友表示，婚後在高雄租房，租金1萬8千元，妻子的阿公過世，可以分到500萬元的遺產，他提議拿來買房，當作房子的頭期款，但妻子卻拒絕，這筆錢有另外的用途，不是要拿來買房的，貼文掀起熱論。

人夫在Dcard發文，「老婆繼承500萬卻不願意一起買房」，結婚2年多住在高雄，每月租金1.8萬元，妻子的阿公最近去世，並賣出了房子，妻子可以得到500萬元的遺產，於是他提議將這筆錢當作買房的頭期款，但妻子卻拒絕，「這是我的錢，我不打算用來買房」。

他透露，妻子之前曾說過想要有一間自己的房子，不想一直租屋，被迫換地方，他月薪6萬多，妻子3萬多，加起來破10萬元，「一個月可以負擔3萬房貸沒問題」，貸款30年，買間1300萬元左右的房子應該沒問題。

他進一步指出，自身存款約100多萬元，而且兩人都還年輕，加薪機會多，「加上小時候爸媽買給我的股票也一百多，不需緊張失業沒錢付房貸的問題，不懂為啥不行用老婆遺產當頭期款買房」。

貼文一出，網友們認為，「那是老婆的錢，人家有血緣關係，你和他阿公什麼都不是，別想了吧」、「那你有拿出來嗎？如果你有拿一半，她不肯那是另一個故事，如果你沒拿或不到一半，又是另一個故事」、「你是不是跟人家AA制」、「我是不知道你們日常支出跟家庭工作是不是AA，不知全貌不予置評。但今天不管男女，是不是結婚了，想要去分配別人的錢很奇怪吧？」

事後，原PO也澄清，自己並不是不出錢，頭期款老婆付多一點，房貸則是他多付一點，「買房錢是按收入出，2:1支出還要被嘴，也是男人的悲哀；如果不幸離婚，要分財產也是會扣除老婆貢獻的遺產，法律上老婆出了頭期款的錢，如果離婚也不會變不見」，買房是共同的希望，沒想到現在有錢了，老婆卻反悔不買房，「讓我覺得是不是希望買房都我和我家人出錢，然後沒有門當戶對的問題，我家更有錢，老婆沒其他財富可以繼承了」。