颱風天看房才準？大票超有感「現形記」　專家曝必約1時機

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

凱米颱風帶來超大豪雨，有網友好奇，這時候看房是不是可以更準確看出房況？「有些豪宅區，尤其河岸旁容易淹水，至少颱風天後再看哪邊沒淹水，再買也不急吧？」對此，信義房屋專家表示，確實有不少人會趁這時去看房，他建議可以雨停隔天去，比較容易發現房屋是否有滲、漏水狀況。

颱風來襲，就有不只一位網友認為，颱風天後看房是不是比較準？「剛好雨下這麼久，看哪邊會淹水的都可以順便排除，房子會不會漏水也看的出來」，如果賣家突然消失也一定有鬼，忙著善後處理漏水屋，整理好再丟出來賣。甚至有人直呼「這次颱風是不是台灣房地產大體檢？」

貼文引發討論，眾人紛紛留言，「確實」、「正是時候」、「真的，一針見血」、「颱風和大雨後本來就一堆人會去看房子」、「中古破屋現形記。」還有網友直呼，「今天看房，垃圾新屋現出原形。」

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德指出，颱風天時確實可以趁機檢視房子頂樓、地下室、屋內梁柱、天花板、門縫、窗框等處。至於約看時間，他建議不一定要在颱風正強時出門，可以在雨停之後、在水漬未乾前約看。至於中古屋更要看，可以檢視房屋的結構銜接是否有問題。

另外，土木技師公會理事長施義芳曾表示，「漏水一定會有痕跡」，因此民眾颱風後看屋，不妨仔細觀察天花板、牆面油漆或壁紙，是否有出現壁癌、油漆脫落、油漆顏色不一或是牆面是否有裂縫等狀況，同時他建議，在選屋上應特別重視「結構體」，「整棟建築物越方正越好，當地震來的時候，受力會比較穩定；相反的如果（結構）形狀不規則，容易產生運力集中，造成結構體的破壞。」

住商不動產企劃研究室主任徐佳馨則指出，接連而來的豪大雨，對住宅是最大的考驗，特別是原本屋況不佳，重新裝潢過的物件，往往在大雨中原形畢露，因此她建議，購屋族於颱風過後看屋，除了留意該區域大環境是否出現常淹水的報導之外，也要多留意房屋的窗台、靠窗牆壁的油漆狀態或是木作等地方是否有水漬。