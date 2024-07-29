女DJ妖嬌高雄看屋2年「越看越貴」　嘆：快要放棄了！

▲從《我愛黑澀會》出道的黑澀會美眉妖嬌，目前住在高雄美術館特區3房，想要換間大坪數4房。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

從《我愛黑澀會》出道的黑澀會美眉妖嬌，是南部知名女DJ，目前住在高雄美術館特區3房，前2年眼看高雄房市受台積電影響，買氣超熱房價飆漲，想要趁機換間大坪數4房，沒想到看了2年，妖嬌自曝：「房價漲太快有點措手不及，快要看到放棄。」

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自綜藝節目《我愛黑澀會》出道的女星妖嬌有美艷外型、傲人身材，加上身為高雄人的海派性格，當時還被封為「南霸天」美眉，近年在南部DJ圈發展，以「DJ Swallow a.k.a 妖嬌」活躍在各大音樂節。

▲妖嬌以美艷外型加上傲人身材，活躍在各大音樂節。（圖／記者張雅雲攝）

同時曾是歌手、義大犀牛專屬啦啦隊「Rhino Angels」隊長、台鋼獵鷹主場DJ的多重身分，妖嬌坦言，10年前轉型女DJ，很多人對女DJ的的刻板印象都是只能當花瓶。

她透露，剛好搭上當時網路風潮，各國DJ都會把自己的Mixtape（混音帶）上傳到網站供試聽，或是出Remix單曲，她把自己的音樂發表上網後，逐漸受到聽眾關注，今年更受文化部邀請，參與巴黎文化奧運台灣場演出，專業實力有目共睹。

音樂路走的愈來愈順遂，5年前她在高雄美術館特區，買下一間約70坪的3房，妖嬌透露，當時也是剛好碰上建商最後剩的餘屋，因此雖然覺得坪數有點大，但是因為單價漂亮，超過預算還是咬牙入手，現在十分慶幸還好當時有衝一波。

▲音樂路走的愈來愈順遂，妖嬌5年前在高雄美術館特區，買下一間約70坪的3房。（圖／記者張雅雲攝）

不過餘屋可選擇性不多，只剩面中庭產品，加上考慮美術館房價與她入手時相比，已經出現漲幅，她開始想把舊屋出售，換間屋齡10年內，坪數更大、視野更開闊的4房。

沒想到這一找就是2年，到現在妖嬌仍不可置信，她坦言，高雄房價漲太快有點措手不及，從疫情過後開始看屋，沒想到一路狂漲，雖然住慣北高雄，但是看了一輪美術館、農16都沒有看到喜歡的物件，後來乾脆範圍放寬到燕巢、楠梓、橋頭、岡山，連南高的亞灣都不排斥，甚至仁武透天也看了，遲遲無法下手。

▲妖嬌從疫情過後開始看屋，沒想到高雄房價一路狂漲。（圖／記者張雅雲攝）

妖嬌表示，仲介先篩選過符合她條件的物件，精挑細選下起碼看了20間，中間也曾經對2間巨蛋商圈的中古屋下斡旋，但最後都是屋主堅持價格沒有成交。

她覺得，價格已經不便宜，沒有更好的物件乾脆不換，看到現在都快放棄，換屋初體驗雖然還未成功，妖嬌建議，南部房價租不如買，因為她對屋齡比較要求，不過身邊有朋友可接受屋齡30年，第一次購屋就用新青安貸款，幸運買到1500萬元內的房子，仍建議想買屋的首購族，可靠多看增加成功購屋機率。

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