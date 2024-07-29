高雄土地公出手！　斥9.1億「高於市場價」入手鳥松千坪地

▲號稱高雄土地公的京城建設（2524），近期又再度出手買地，外界估看好本館路有捷運黃線經過。（圖／翻攝自Google Maps）

記者張雅雲／高雄報導

號稱高雄土地公的京城建設（2524），近期又再度出手買地，根據29日重訊揭露，京城以9.1億買下位於鳥松大埤段的1070坪土地，換算每坪85萬元，專家表示，該價格雖高於區域行情，但有捷運經過，加上目前以土地交易熱度來看，沒有開未來價也買不到。

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根據公開資訊觀測站資料，京城建設29日公告，取得高雄市鳥松區大埤段土地20、21地號土地，位於高雄市鳥松區本館路上，鄰近澄清湖，土地面積約1070坪，交易總金額約新台幣9.1億元，每坪單價85萬元。而上述交易賣家為自然人，且非京城的關係人。

京城建設發言人周敬恆表示，該地預計規劃住宅大樓，詳細內容還在規劃中，目前尚無確定的開發時程。

▲該地預計規劃住宅大樓，詳細內容還在規劃中，目前尚無開發時程。（圖／記者張雅雲攝）

高雄市仲介公會理事鄭啟峰表示，本館路上有興建中的捷運黃線經過，具未來建設利多，目前區域土地成交價落在70萬元上下。

鄭啟峰坦言，以現階段高雄房市買氣來看，土地行情很難評估，精華區素地難以取得，買家很難用以前觀點購地，用行情價根本買不到，近期建商多是買得到就大膽出手，沒有開未來價甚至搶不到。

雖然此次地價略高於區域行情，但黃線預計2028年完工後就不同凡響，黃線行經三民、鳳山這2個高雄人口最多的行政區，對於大眾運輸效益來說相當大，沿線經過的本館路、澄清路，周邊預售最高成交價已達4字頭，若以2~3年後甚至黃線完工後的推案的房價來看，京城新案開價也有機會挑戰4字頭。

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