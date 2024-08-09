都不敢開冷氣！夏季電費一來他大崩潰「快跟租金一樣貴」

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

炎炎夏日，恐怖的除了高溫、大太陽，很多人也怕收到電費帳單。就有網友表示，他平時住出租套房，累進電費一律用最高的算，所以他都不敢開冷氣，冰箱也只偶爾冰飲料，平時不打電動，用的是瓦斯熱水器，可得知電費那刻仍崩潰了，「6千多，要開口跟父母借錢嗎？不知道怎麼辦，繳不起電費。」

原PO在PTT的Gossiping板問卦「收到夏季的電費單，很想哭，怎麼辦？」說他收到這個月的電費單，因為是出租套房，累進電費一律都是用最高的算，所以他夏天都不敢開冷氣，只偶爾買飲料放冰箱，平時不會打電動，用瓦斯熱水器，「電費6千多。」

他忍不住崩潰，「今年電費漲好多，好想哭，怎麼辦？已經在窮了，住分組套房，剛剛去看了電表，確實沒錯」，並透露他住在雙北，一個月房租要8千塊，結果電費還要噴6千多，「不知道怎麼辦，繳不起電費，怎麼辦？」

貼文一出，眾人也看傻，「分租一個人要6000也太誇張，帳單兩個月一期 等於一期要12000？」「我以為我夠慘，原來有人比我更…（拍肩）」、「一度10元你也用600度，挖礦喔」、「你不是被偷接電就是被房東騙」、「你被偷電還是挖礦」、「不開冷氣6千…」、「我兩房三個人也才用600度…你怎麼開的？」

超多網友則直呼太不合理，「分租這樣不合理，我二個月才快一萬，而且我是很多人用，各房間還各自開冷氣」、「我家一回家就開冷氣，還用電熱水器，一個月也才用400多度」、「你一個套房一個月用200多度也很多了吧」、「我從來沒看過有房客用超過300度」、「你家是冷凍庫嗎」、「電費600才差不多吧？6000超扯！」

還有人分析，「政府有規定不能多於8.46（看你要不要檢舉），我們6000推回來，你用了700度的電，套房了不起冰箱洗衣機，你覺得沒問題？」「太誇張了，沒開冷氣6000，快搬了啦！而且是套房用電耶！一房6000，X！吸血鬼有夠離譜」、「直接算1度9塊好了，也要666度，這個度數是一個家庭兩個月開那種窗型冷氣的度數。」