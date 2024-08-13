佳瑪無預警撤出文山特區　寶雅證實接棒進駐時間點

▲從北部進軍南部的「J-MART佳瑪進口精品生活館」，澄清店宣告因「租約到期」19日將結束營業。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

從北部進軍南部的「J-MART佳瑪進口精品生活館」，2018年澄清店進駐原本經營30年的「A+1精品百貨」舊址，沒想到日前貼出公告，宣告因「租約到期」19日將結束營業，僅經營6年。在地曝，該店位文山特區人車潮多，突然歇業十分驚訝。

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▲「J-MART佳瑪進口精品生活館」2018年首度進軍高雄，至今已營業6年。（圖／記者張雅雲攝）

「J-MART佳瑪進口精品生活館」從北部起家，已成立21年，2018年首度進軍高雄，在原本經營30年的「A+1精品百貨」舊址開設澄清店，至今已營業6年，沒想到日前無預警公告，因「租約到期」將於19日結束營業，而澄清店熄燈後，目前佳瑪在高雄僅剩1間博愛店。

▲該店位於文山特區最熱鬧的澄清路，經過的人、車潮多。（圖／記者張雅雲攝）

在地仲介透露，該店位於文山特區最熱鬧的澄清路，經過的人、車潮多，文山特區的消費力強，突然歇業十分驚訝，研判可能是受電商衝擊，不敵平價百貨市場競爭激烈，不少在地人也十分惋惜少了一個方便購物的地方。

在地仲介預估，該店屋齡29年，估計月租金約25萬元。而之後傳出將由同類型的「南霸天」寶雅接手，記者致電寶雅，寶雅證實10月將進駐。

▲文山特區的消費力強，也有不少連鎖品牌，如健身工廠、星巴克、麥當勞等，商業機能相當發達。（圖／記者張雅雲攝）

有巢氏房屋大順鼎山加盟店長莊勝竹表示，澄清路串連高雄知名的澄清湖風景區、衛武營國家藝術文化中心，是鳳山、三民區交界的主要交通幹道，沿線也有不少連鎖品牌，如健身工廠、星巴克、麥當勞等，商業機能相當發達，且廣告招牌顯眼，能創造品牌的廣告效益，吸引愈來愈多大型品牌店家進駐。

區域店面以透天店面為主，沿線月租金每坪約落在1200~1500元，單價約42~52萬元，因地建坪大，墊高租金、總價門檻高，不過集客效應強，還是受到不少業者歡迎，只要租金合理，一釋出後都能很快有承租方進駐。

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