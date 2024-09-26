屋主裝潢見詭異碎布　一掀驚見「恐怖嬰屍」

▲男屋主為房子進行裝修工程，開挖地面準備重鋪水泥，意外發現一具嬰兒屍體被埋在地下。（圖／翻攝自星洲網）

記者詹雅婷／綜合報導

馬來西亞一名男子除了擁有自住宅之外，也買下附近房屋出租，在前房客搬離之後，他準備進行裝修，但卻在挖停車場地面著手重新鋪水泥時，發現被藏在碎布下方的一具嬰兒屍體。

星洲網、馬來西亞東方日報等報導，這名男屋主早在20年之前就買下自住宅附近的這棟房子作為出租之用，最後一名房客是一名印尼籍女子，屋主以每月租金400令吉（約新台幣3150元）出租。由於屋主自住宅與出租房屋的距離並不遠，因此他平時都會親自去收取租金，也都會見到對方，得知這名女子之前曾經懷孕。

在女房客搬離大約一個月之後，屋主著手進行重新裝潢，開挖停車場的地面，準備重新來鋪水泥，不過突然看到地上有一塊碎布，在掀開碎布之後，驚訝發現下面藏著一具嬰兒屍體。

屋主隨後報警處理，警方援引刑事法典第318條文（秘密處置嬰屍或隱瞞出生）展開調查，尋找先前住在此處的印尼籍女房客的下落。

屋主也補充說明，依據相關人員對嬰屍做的初步檢查，這名孩子性別為女，出生時約7個月大。這具嬰屍後來被送往醫院太平間，以進行驗屍程序。