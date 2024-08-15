兒子房間冷氣「開1個月沒關」媽憂電費爆掉！她曝實測費用：超便宜

▲媽媽擔心收到電費會崩潰。（示意圖／記者鄺郁庭攝）



記者施怡妏／綜合報導

氣溫越來越高，每天都只想待在冷氣房裡，但同時也擔心電費會傷了荷包，一名媽咪驚呼，兒子房間的冷氣開24小時沒關，而且已經整整開了1個月，不曉得電費會多可怕。貼文曝光，網友指出，如果家裡是一級變頻冷氣，不用擔心電費爆掉，曾試過整整一個月沒關冷氣，兩個月電費居然只要2000多元。

一名女網友在Threads發文，最近天氣炎熱，兒子的房間冷氣已經整整1個月沒有關了，並且還要再開1個月，「不曉得兩個月下來會多少電費，我好害怕」。

對此，有網友指出，如果是使用一級變頻冷氣，且不頻繁開關，其實相當省電，「試過整整開1個多月，出門也沒關，2個月電費才2000多，我嚇爛」、「我大兒子房間也是，從今年4月開始就24小時開著直到現在，但電費和夏天沒差很多，只增加200～300元」。

還有網友透露，「我家客廳的變頻空調已經連續開了好多年，好像2021三級警戒那時候長期在家，就一直開到現在，從來沒有關過；冬天的時候會調到暖氣，我最近這一期的電費帳單才1000出頭，其實變頻真的很省電，而且讓室內維持恆溫才是不耗電的方式」。

《台電電力粉絲團》也提醒，換裝分離式變頻冷氣後，要注意4大重點，「冷氣噸數是否適宜」、「室外機安裝位置」、「有無定期清潔保養」、「使用時間長短」，否則小心換了變頻還是「變貧」。