鄰居是投資客！他憂「租客素質差怎辦」　一票人勸：都是運氣

▲原PO發現左右鄰居都是投資客。（示意圖／記者陳筱惠攝）



記者郭卉寧／綜合報導

買房後發現鄰居都是投資客，你會擔心嗎？一名網友表示，買下新房後，在租屋網看到左右兩房的出租訊息，讓他有點擔心未來租客的素質，因此上網詢問意見。貼文曝光後，許多人都勸他別想太多，好或不好都是運氣。

原PO在Dcard發文指出，前陣子買的華廈已完工，因為趕著在農曆7月前入住，所以沒有進行裝潢，只做了燈具安裝及基本家電家具配置，但鄰居會在平日裝潢施工，雖然白天沒什麼影響，不過他後來在網路上看到出租訊息，因此產生擔憂，「目前擔心未來租客素質，尤其在陽台抽菸的問題，各位有類似的經驗嗎？」

對此，不少人直言，就算擔心也沒用，「說真的你也沒辦法」、「擔心你也不能怎樣，別想了」、「賭運氣了，比抽盲盒還盲」、「那你買下或是租下來就妥當了」、「為什麼要擔心租客的素質？如果是自住的就不用擔心了嗎」、「看人品了…貴的租金也有爛房客，便宜的租金也有好房客」。

也有人認為，租客素質不見得比較差，「這種都運氣運氣，也是很多租客素質很好」、「租客比較會換新吧，住戶素質不好…就真的是運氣不好了，住戶比較會長久居住」、「看租金、還有地緣，我住的社區也一堆投資客，左右兩邊都租客人來來去去，社區租金蠻高的，通常租的人都是正常上下班的上班族，住超過三年還沒感覺到不便」。