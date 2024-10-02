新竹中古屋一堆6字頭！他「突見對折價」爆心動　網一看秒抖

▲示意圖，與本文無關。（圖／ETtoday資料照）

記者周亭瑋／綜合報導

一名網友在新竹打滾近10年，並從去年開始看房，然而許多中古屋單坪都是5、60萬起跳，甚至出現7字頭，沒想到前陣子竟有物件直接砍對折，讓他超心動；不過，網友則紛紛直呼，「這間是當時上新聞，很有名的那個嗎？」「這建案超兇」。

網友在Dcard發文提到，「關浦這個社區算是知名的中古社區，我在新竹工作快10年了，從去年到現在一直有在觀望，今年開始屋主都很敢開價，單坪50萬已經是最低了，最近兩筆實登也都在47萬以上了。」

原PO接著表示，超後悔前幾年開價40萬的時候嫌貴沒買，「不過前陣子出現這物件，我蠻心動的，雖然看文案是事故屋，大家覺得可以買嗎？」

從截圖中可見，他看的這些中古屋單坪落在50-76萬不等，而同樣是兩房的物件，總價已來到1500多萬元；而原PO心動的2房，單坪為31.6萬，總價僅768萬元。

▲這間僅7百多萬。（圖／翻攝自Dcard）

對此，網友們紛紛回應，「這建案超兇」、「這間好像是凶宅」、「不錯...可以省冷氣費」、「有問過銀行嗎？我記得凶宅是不能貸款的」、「凶宅不能貸款喔」。

另外，也有內行直言，「它的位置還行，上班很方便，但門口的小巷子真的太小了，不過現在一堆新建案也是鳥到不行，如果不管鄰居、公設、屋齡老舊等問題，價格夠低只要是自住，我覺得可以買。」