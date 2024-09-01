竣工住宅「擋住富士山」！建商開拆持續至明年　居民擔憂噪音粉塵

▲東京都國立市富士見通，左為2018年大樓尚未興建時的景觀，右為大樓完工後遮蔽富士山的景觀。（圖／翻攝自X）

記者羅翊宬／編譯

近來富士山多次登上日本媒體新聞版面，遊客任意穿梭附近超商馬路拍照，當局決定設置黑幕。而位於東京都國立市的10層樓新建住宅，更因對富士山景觀造成遮蔽和危害慘遭抗議，最後建商決定拆除。最近，建商終於展開拆除工程，不過對當地居民而言又造成困擾。

根據《日本放送協會》，日本當地建商積水房屋株式會社，延著東京都國立市知名景觀道路「富士見通」興建30公尺高、10層樓，總戶數18戶的公寓住宅，儘管大樓主體和外觀裝修已接近完工，卻因遮蔽富士見通眺望富士山的景觀，由於該景觀對該座城市具有象徵性，最後建商只能向市役所遞交文件、宣告作廢拆除。

▲被當地居民指控遮蔽富士山景觀的住宅建案。（圖／翻攝自X）

於是，建商向周邊地區居民說明拆除計畫將如何進行，從7月16日起展開拆除工程，預計工期會到明年8月結束，至於拆除後該片土地將如何運用，目前仍未定案。

不過縱使新蓋的公寓大樓面臨拆除的悲慘命運，還是逃不過當地居民的一再抗議，因為拆除工程得一路至明年8月才會結束，居民們擔心拆除時粉塵、噪音會對居住環境造成汙染，甚至影響居民的生命安全。

日媒記者實際採訪也發現，現場工地的白板上寫滿相關行程，包括7月22日搬入相關設備與材料、23日設置工地臨時圍牆、24與25日撤離相關設備，也因此本該是熱鬧迎接居民入住新居，此時卻又使當地居民受到拆除工程進行時的噪音所困擾。

對此，建商承諾，工地將會設置隔音板、限制使用重型機具，儘量使噪音別對居民造成困擾。