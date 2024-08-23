台南20年獨立書店將熄燈　在地：不敵消費習慣改變

▲台南北門路經營20年的「文城書局」，是罕見的獨立書店，近日門口突然掛出「結束‧清倉大拍賣的」的布條。（圖／翻攝自Facebook／雲劍）

記者張雅雲／高雄報導

台南北門路經營20年的「文城書局」，是罕見的獨立書店，有網友透露，近日門口突然掛出「結束清倉大拍賣」的布條，據了解，老闆年事已高加上網路書店競爭，即將熄燈，引來大批民眾不捨。信義房屋專家表示，商圈不敵消費習慣改變，愈來愈多店家棄守。

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原PO在臉書粉專《雲劍》PO文，透露「文城書局」近日門口掛出「結束清倉大拍賣」的布條，即將結束營業，引來不少在地人不捨。

有網友直言，「小弟自己求學時期，假日來北門路書街購物，人潮洶湧。」、「北門路只剩科技執法，不勝唏噓。」也有網友認為「書局沒落是必然的，加上電子書平台，有多少人還在看紙本書？」

該店位於北門路，地坪43.9坪、建坪181坪，屋齡27年，1樓店面租金約為3.5~4萬元，根據實登，租金、價格均查無資訊。據在地仲介透露，該店為台南愈來愈少的獨立書店，已開業59年，2003年搬到北門路後，持續經營20年，因老闆年事已高，預計明年第一季將結束營業。

▲北門路是年輕人必逛的潮流商圈，商業機能相當發達。（圖／記者張雅雲攝）

信義房屋東門店經理楊雅芬表示，從東門圓環到台南車站的這段北門路，以前叫博愛路，早期沿線開滿服飾店、唱片行、書局等，是年輕人必逛的潮流商圈，後來改為北門路後，也有不少3C產業、體育用品店等進駐，商業機能相當發達。

楊雅芬分析，北門路店面以透天店面為主，屋齡多為50~60年，依使用坪數，1、2樓租金約為10~18萬元，因電商崛起造成消費習慣改變後，不少實體店家陸續撤出，不過地段精華，租金行情仍維持高檔。

此外，不少在地人也抱怨鐵路地下化施工，造成北門路商圈人潮流失，楊雅芬表示，雖然商圈空置率變高，但不少屋主近年惜售，大多看準鐵路地下化2026年底完工，等待未來出現通車行情，再進行資產規劃。

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