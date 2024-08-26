爽住新社區！收帳單「公共電費飆破2千」他傻眼　釣出苦主

▲公共電費高昂，讓原PO嚇壞。（示意圖／資料照）



記者施怡妏／綜合報導

夏日炎炎，家家戶戶難免開冷氣，然而隨著冷氣需求增高與電費調漲，讓民眾荷包大傷，有網友指出，最近入住新社區，生活過得很舒適，但是看到電費單時大吃一驚，光是公用電費就高達2千多元，再加上夏季電費調漲，讓他壓力山大，直呼「生活成本越來越高」。

有網友在臉書社團「基隆人日常」發文，雖然新社區的生活環境舒適，但居住成本卻不低，前期的電費單顯示，公共電費是1185元，「近期就直接飆到了2000出頭」，再加上夏季電費調漲，感嘆「現在的生活成本真的是越來越高。」

他曬出電費帳單，前一期住家電費為1257元，公共電費則為1185元，最新一期的電費為2516元，公共電費更高達2108元，提醒想投資房產的人，一定要先算清楚持有成本，「只要空置未租出，每個月光是管理費加上公電至少就要4000元以上，夏季電費期間更是超過5000元，如果加上房貸利息的話，還有多少利潤呢？」

對此，有網友提到公設，「買房千萬別買有游泳池，中庭花園，健身房，遊戲空間，你沒使用也要一起買單」、「社區大樓公設越多，也代表分攤的公用電費也越高」、「可能要看一下有沒有公共設施，公共區域的用電可能都比家裡還要多」。

另外，還有網友提到，「我們信義之心也是每次都破千…公電都比自家還貴，有沒有安慰到你」、「公電差不多，信義城大公+小公，也是這個價錢附近」、「公共電費的分攤金額也太高了，再加上管理費還得了」、「暴增1000塊也許是契約用電量要調整？也或許是小公電被偷電？建議朝這2個方向檢查一下」。