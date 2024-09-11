「租屋旺季」北部大學它最貴！　套房月付直逼2萬元

▲台灣大學周邊待租的獨立套房月租金約1.85萬、分租套房也要1.4萬。（圖／CTWANT提供）

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9月開學季，各大學周邊的租屋市場已進入蓬勃發展的租屋旺季，根據全向科技房產中心資料，112學年度全台學生數最多的前十名大專院校及其周邊住宅租金中位數開價發現，目前十所大專院校中有6所周邊的「獨立套房」網路待租物件的中位數，租金開價都破萬，台大附近甚至高達1萬8499元，直逼2萬元，學生租屋壓力如山大！

資料顯示，目前北部大專院校的學生，租屋壓力明顯高於中南部，以獨立套房租金最貴學校可發現，租金破萬的全部都是北部的學校，包含台灣大學、輔仁大學、陽明交通大學、清華大學、銘傳大學和中國文化大學都是位於北部地區。目前在台北這幾所學校，租間生活品質較差的雅房，最便宜也要每月5650元，在台大附近甚至還要高達8500元。

全向科技房產中心總監陳傑鳴受訪表示，全台房價租金漲不停，北部大學周邊分租套房的房租中位數基本都在8000~1萬元，一年下來就要10萬上下的支出，如果想省錢，只能往租屋品質更差的雅房找尋標的。以租房負擔最重的台灣大學為例，目前周邊待租的獨立套房月租金約1.85萬、分租套房也要1.4萬，就算是全職工作月薪3~4萬的社會新鮮人，這樣的租金負擔幾乎就佔了收入快一半，更何況是沒收入或是僅有微薄打工收入的學生。

從主計處資料可發現，全國租金指數已經連36個月上漲，近期更月月在創歷史新高，內政部日前首度公布全國278個行政區實際租金統計，以75分位數來看，全台租金最高的地區為台北市松山區的2萬4000元，其次是內湖區的2萬2000元，新北林口區也高達2萬1000元。內政部表示，租屋族可初步掌握該區租金分布情形，判斷合理房租價格。

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