限貸令衝擊二手屋市場！專家曝「最新房市數據」：房仲業惡夢來了

▲ 國銀房貸水位接近滿載，許多購屋族貸款下不來。（示意圖／取自pakutaso）

文／林依榕／今周刊

近期銀行紛紛祭出限貸令，讓民眾申請房貸困難重重，但苦的不只有民眾，馨傳不動產執行長何世昌公布市場最新數據顯示，8月全台二手屋待售存量，創下近2年以來的新低點，對於房仲家店數與從業人員達歷史高峰的此刻，成交量下滑，一場房仲業的惡夢即將來臨。

「房仲惡夢真的來了？」馨傳不動產執行長何世昌指出，根據「樂居Pro」資料庫統計，今年8月全台二手屋待售存量為7萬4560戶，較7月份的7萬7503戶減少2943戶，持續創下近2年以來的新低點。

何世昌表示，在銀行自主性限貸令與央行出手要求降低不動產放款集中度，和總量管制的環境下，二手屋市場並未出售拋售潮。

但為什麼房市環境動盪卻沒有拋售潮，原因或許是舊房貸戶利率多是2.185％的地板價利率，他們捨不得賣掉手上低利率的房子。

另一個因素，則是預售屋禁止轉售措施的影響，買方想轉售也無法如願。

二手屋委售量更少，房貸塞車、買方縮手...違約金服務費也吵翻天

何世昌認為，這樣的發展對房仲業而言將是一場噩夢，當房仲家店數與從業人員在歷史高峰，而二手屋委售量變得更少，成交量又因房貸塞車、買方縮手等因素下滑；即便成交了，部份買方可能因房貸下不來而違約，買方、屋主、房仲三方因違約金、服務費鬧得不可開交。

事實上，民眾購屋意願也趨向保守，最近看屋者明顯變少。台灣房屋集團統計內部成交行情，觀察2024年8月價量變化，六都和新竹縣市交易量，雙北交易下滑2成，七都整體交易量月減20.2%，整體交易量較去年減15.9%。

住商機構統計旗下成交狀況後發現，全台交易量減少28.4%，但去年同期減少17.4%，區域表現呈現全面蕭條。

賣方市場可能逐步轉為買方市場，房價漲勢也會有所趨緩

中信房屋統計內部成交件數，8月全台交易量相較於7月減少約16.4%，較去年同期減少約2.5%。

專家分析，從現在到年底市場氛圍恐不如去年同期熱絡，交易量年減幅度恐將加大。若狀況持續，賣方市場有可能逐步轉變為買方市場，房價漲勢也會有所趨緩。

補充說明：

建商賣的房子叫一手屋，向建商購買後再轉賣就稱為二手屋，二手屋不限屋齡，包括預售、新成屋、新古屋與中古屋。而中古屋，以屋齡為標準，通常屋齡 10～15年以上的房子會被視為中古屋。



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