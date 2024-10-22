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月付6.7萬「室友23人」　33歲工程師看房見這一幕決定租了

▲▼買房,房屋,房子,租屋,看房,臥室。（圖／CFP）

▲艾貝瑟克拉起初住在月租金1850美元的小房間，後來搬到每月2100美元的大房間。（圖／CFP）

記者詹雅婷／綜合報導

美國紐約房價昂貴，33歲工程師艾貝瑟克拉（Ishan Abeysekera）從英國倫敦搬到美國紐約，入住布魯克林一間公共公寓，月租金2100美元（約新台幣6.7萬元），與23名室友一起住。

CNBC報導，艾貝瑟克拉2022年底從英國搬到美國，由於工作因素，起初住在曼哈頓金融區1房1廳格局的住處，當他開始自己找房子時，把每月租金預算訂為2000美元至3000美元（約新台幣6.4萬至9.6萬元）。在下定離手之前，他發現紐約布魯克林皇冠高地（Crown Heights）的Cohabs公共公寓並到場參觀，在看見部分住戶在用餐區一起吃飯的畫面後，立刻心動。

「剛到一個城市要如何認識其他人？這似乎是個很好的方法」，艾貝瑟克拉決定入住，起初住在月租金1850美元的小房間，如今入住的房型是每月2100美元的大房間，租金包含WiFi、水電帳單、家用品、每周清潔服務以及每月公共早餐。

在這棟公共公寓，租戶年齡介於21歲至36歲，每人在公共生活區都有儲物櫃，也有6個冰箱可供使用，還有共享辦公空間、室外露台，健身器材也有提供。

「當我說我有23名室友時，大家會說『什麼？那聽起來很瘋狂』，但實際上相當不錯」，艾貝瑟克拉稱，生活環境雖然和住在大學宿舍有許多相似之處，不過關鍵區別在於每個人都更成熟、更尊重他人，也結交認識新的朋友，「這讓我的生活變得更豐富了」。

關鍵字：紐約布魯克林房價室友北美要聞

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