一排嘆這期電費貴了！更多人做1事「帳單變便宜」驚：省3成

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者劉維榛攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

炎炎夏日一到，讓很多人覺得恐怖的除了高溫、大太陽，還有兩個月一期的電費帳單。就有網友今（2）日發文表示，收到這期的電費單了，比上期還多500多塊，好奇其他人的電費有沒有變貴？貼文一出，下方一排紛紛點頭，「貴2500整個傻眼@@。」但有一票網友直呼，因為換冷氣省不少，「幾乎吹整天。」

有網友在PTT的WomenTalk板發起閒聊，「大家這期的電費有比較貴了嗎？」文中表示，他這期的電費比上期多了500多塊，「應該是因為夏季吹冷氣比較多，你們呢？這期的電費有變貴了嗎？」

看到貼文後，底下不少人紛紛點頭，「兩邊的家都暴漲，大概漲了30-40%」、「去年2500，今年同期4700…」、「漲了四成」、「貴2500整個傻眼@@」、「漲得很明顯」、「電費七千，要死了」、「貴1000」、「有變貴！」

但也有網友表示，「比去年少500元，還得了獎勵金」、「夏天反而比冬天便宜，暖氣比冷氣貴」、「看度數比較準」、「我家電器全開一個月，電價還便宜很多」、「對一般住家還是便宜啦！貴的是透天改分租套房共用電錶，還有吃電很兇的店面。」

其中，一票人直呼換冷氣很有感，「換節能冷氣省3成」、「冷氣換了變頻，今年跟去年同期電費相比，少了約3000元，平均一個月省了1500元，我還幾乎吹整天」、「把兩台定頻換成變頻，電費從18k變10k」、「冷氣換變頻，費用變少。」