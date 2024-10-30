婚後買房登記女方名！妻病逝「小舅子秒上門爭產」　專家曝3解方

▲原PO好友與妻子婚後共同買下一間房，並登記在老婆名下，豈料妻子因病離世。（示意圖／取自免費圖庫stocksnap）

圖文／CTWANT

「請問如何處理能維護自己權益？」一名網友發文求助，友人與老婆婚後共同買下一房，產權登記在女方名下，平時2人共同居住，因夫妻倆膝下無子，最近老婆因病過世，不料小舅子然跑來分房產，目前房子還剩15年約800多萬的貸款，朋友想留下這間房子自己居住，卻不知該如何解決。

原PO在臉書社團「買房知識家」發問，表示「換帖兄弟A君，最近有房事麻煩，衷心請教諸位在線的房產大神！？A君與老婆婚後共同買下一房，登記老婆名下，自用共同居住，兩人無子，最近老婆因病過世，老婆弟弟突然跑來，要分房產，房子還剩15年800多萬的貸款，A君想留下這間房子自己居住，請問如何處理能維護自己權益？」

文章曝光後，網友紛紛留言「法律上確實是這樣，你兄弟只能諮詢律師了」、「丁克都必須面對的問題，特留份無法避免」。

貼文也釣出專家回應，A君的太太過世後，其遺產將依法由法定繼承人繼承，若太太沒有遺囑，其弟弟即為法定繼承人之一，而房產作為遺產的一部分，依法應進行分割，加上房產尚有15年800多萬的貸款，如何處理這筆貸款也是需要考慮的因素。

專家表示，首先A君可以與小舅子協商，希望對方能將房產的繼承權讓渡給自己，並承擔部分貸款，可以強調自己與太太共同居住，共同付出房貸等，懇求弟弟能體諒；若協商不成，A君可以考慮提供小舅子其他形式的補償，例如現金、其他財產等。

專家進一步指出，若雙方沒有共識，A君可以提起訴訟，要求法院依法分割遺產。訴訟時，A君可以主張對該房產的貢獻，例如共同出資購買、共同居住、共同負擔貸款等，以爭取更大的分割比例。若協商與訴訟皆無果，A君可以考慮將房產出售，所得款項再行分割。

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