才入住2個月！南韓居民怒控新公寓「豆腐渣工程」　糞管爆開狂漏水

▲居民發現管線裸露，導致漏水問題嚴重。（圖／翻攝自韓網）

記者羅翊宬／編譯

南韓全羅南道光陽市最近一座擁有727戶的高級公寓社區完工，由於興建在市中心繁華地帶、加上又是該座海岸城市迎來的第一棟高級公寓，從興建到完工屢屢獲得矚目。不過，當居民開始入住後，卻在2個月以內發現多處瑕疵，包括地坪傾斜、房間或廁所牆壁出現壁癌和漏水，甚至排糞管外露。

根據《韓國經濟》，該棟位於全羅南道光陽市的高級公寓社區在完工後營來一連串問題，居民在網路論壇Bobae Dream上發文、上傳多張影像後，短短4天吸引9萬人次點閱，其他居民也留言證實入住後發生不少問題。

▲新建公寓地坪傾斜，導致物品容易滾動。（圖／翻攝自韓網）

該名網友首先上傳一段影像，只見他將圓形紅色膠帶放置在地板上，然而膠帶卻在無外力介入下開始滾動，顯示網友所說的地坪傾斜、地板不平的問題，且他也補充許多戶都出現類似問題，促使他向建商申請維修達到3、4次。

不過，當建商派人來住家進行勘驗和維修，卻又帶來另一個噩夢，因為即便進行打磨，地坪傾斜的狀況仍未獲得改善，且施工時因為工人們打開冷氣機，導致粉塵全數跑進冷氣、冰箱、抽風機內，使得這些家電幾乎報廢，只能全面更換。

▲居民入住剛完工的公寓，然而才2個月就發現排糞管外漏，導致糞水滴出。（圖／翻攝自韓網）

網友也補充，入住新屋的這2個多月以來，簡直是問題不斷，包括牆壁容易出現壁癌、發霉等情況，且房間天花板容易結霜，主臥房因此出現嚴重漏水，婉如瀑布般，迫使他只能改住旅館將近一個月，最後甚至出現排糞管裸露的問題。

該名網友感嘆，明明是剛完工不久的高級公寓，最後卻出現壁癌、結霜等各種問題，因為每一戶都有地坪傾斜的問題，導致入住以來時不時便能聽到電鑽聲等各種噪音，連帶使得居民們難以入眠、生活品質急速下降，且建商隨意堆放維修時的建材，更導致孩童發生事故。