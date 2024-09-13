巨型彩色招牌降臨台南中西區　在地人一次喜迎6品牌

▲統一集團打造的大型綜合商場，近期巨型彩色外觀造型曝光，讓在地民眾相當期待。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

看準台南中西區蓬勃發展的商機，統一集團打造的大型綜合商場，正在緊鑼密鼓施工中，近期巨型彩色外觀造型曝光，一口氣開設6品牌，讓在地民眾相當期待。信義房屋專家表示，看好台南豪宅聚落消費力，引來新品牌進駐。

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▲該商場一口氣開設6品牌，將開設星巴克。（圖／記者張雅雲攝）

臉書粉專「台南式 Tainan Style」PO出數張照片，PO文指出，統一集團在台南又有超大複合式商場即將開幕！一次集結7-11、星巴克、康是美、21風味館、Being Spa還有丘彼巧精品巧克力專賣店，打造多品牌複合商場，預計10月開幕。

沒想到浮誇外觀格外引人注目，竟引來網友紛紛留言，網友笑稱「設計師美感死亡」，也有人覺得「 很像告別式牌樓，有種莊嚴場感覺。」也有網友直言，真的不敢相信我的眼睛！那個外觀真的不行，可是一定會去逛爆的。

▲浮誇外觀格外引人注目，竟引來網友笑稱設計師美感死亡。（圖／記者張雅雲攝）

該商場位於中西區和緯路五段、和緯路五段59巷口，據了解，基地面積約2201坪，位於中西區頂美段，地主為北部自然人，根據租賃實登公布，該地2019年7月有租賃紀錄，月租金12萬元。在地仲介透露，租金算是相當便宜。

信義房屋台南民生店長張榮分析，該區屬於台南透天豪宅聚落湖美社區，區內有西湖公園、湖美公園、頂湖公園等，綠覆率高，居住環境佳，沿中華西路、和緯路，可連接安平區、火車站等，聯外交通相當便利。

▲區內有西湖公園、湖美公園、頂湖公園等，綠覆率高，居住環境佳。（圖／記者張雅雲攝）

目前區內主力以透天為主，屋齡20~45年，總價帶大多在1500~3000萬之間，也有屋齡10年內透天豪墅，總價在5000萬元到1億元之間，部分屋齡10年內大樓，單價約為30~50萬元。

看好台南豪宅聚落消費力，有特殊需求的店家，多採租地自建方式搶進該區，土地租金單坪約800~1000元，張榮分析，統一集團採複合式商場模式，並有台南首見的統一新品牌進駐，多是看好商場的吸客潛力及消費力道。

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