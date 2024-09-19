全台最大遊艇碼頭開發計畫啟動　150億「海洋之心」動土

▲台南安平港有「亞果安平遊艇城」以及「海洋之心」2大開發案，陸續投入約260億元，帶動安平快速發展。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

安平港是台南知名觀光勝地，近年亞果遊艇分期開發「亞果安平遊艇城」以及安平星鑽公司將規劃開發的「海洋之心」，2大投資案將陸續投入約260億元，帶動安平快速發展，根據實登，周邊大樓成交價最高已達5字頭。

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台南安平港在台灣港務公司和台南市政府聯手，擬定「北觀光、南自貿」的發展藍圖之後，亞果遊艇率先投資開發「亞果安平遊艇城」，三地、泰嘉、清景麟等高雄三大集團，接續標得「海洋之心」開發案，2案合計投資金額約260億元。

亞果遊艇集團總顧問唐玉書指出，分4期開發的「亞果安平遊艇城」，總投資額逾110億元，在2019年完成第1期62個遊艇泊位、以及第2期的黃金會所、會員度假中心、14戶Villa別墅。

其中7棟出售使用權40年，每棟牌價2.5億元含2個遊艇泊位和1艘2500萬元遊艇或帆船，另外7棟出租給亞果會員，已銷售1棟，目前正在興建委由新加坡悅榕集團（Banyan Tree）經營的悅椿軒酒店興建工程。

而三地集團旗下的南仁湖公司（5905）、泰嘉關連企業太普高（3284）、以及清景麟集團旗下的福裕（4513）等3家上市、上櫃公司，合資成立「安平星鑽公司」，將規劃開發「海洋之心」案，預定今年10月將進行第2次環境影響評估，在環評通過後，將開始進行整地作業及申請建築執照，期望能在明年底前開始動工。

開發案 亞果安平遊艇城 海洋之心 陸地面積 2萬9493坪 4萬678坪 水域面積 1萬6637坪 1萬1492坪 經營業者 亞果 安平星鑽 權利期 50年 50年 預估投資金額 逾110億元 約150億

▲台南安平港2大招商案。資料來源：《ETtoday新聞雲採訪整理》（ETtoday製表）

「海洋之心」將分5期開發，總投資額150億元，第1期為「海洋綠洲商場」，第2期和第3期規劃公寓式酒店，合計共644戶，並砸下重金邀請美國的Handel建築大師，負責規劃設計。

泰嘉開發董事長呂金發表示，「海洋之心」第1期、第2期和第3期開發案，預定在2029年完工啟用，第4期「LEED國際商辦」，預計興建商辦約200戶，以及第5期的「公寓式酒店和水岸渡假酒店」，預計規劃2棟超高樓層公寓式酒店、以及6樓高的星級水岸渡假酒店，預計2026年動工、2031年完工營運。

▲三合國際建築規劃「金城案」，興建2棟82戶的大坪數豪宅，19日動土。（圖／記者張雅雲攝）

安平鄰近台南市政府、市議會，具有地段優勢，吸引不少建商進駐，為台南新興豪宅聚落。根據實登公布，該區目前預售大樓房價已站穩4字頭，成屋大樓「梅菲爾」成交達53萬元，為該區首度出現5字頭，創區域成交價新高。

未來由泰嘉開發、清景麟集團、以及泰郡建設合組的三合國際建築，規劃「金城案」，興建2棟82戶的大坪數豪宅、以及2戶店面，19日動土，由橙田建築室研所羅耕甫建築師操刀1~2樓基座建築、公設及室內設計、地景藝術，該案預定2028完工，銷售時間未定，外界預估開價至少6字頭起跳。

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