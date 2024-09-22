買房遭攔胡！外送員穿制服看房秒簽約　她驚：真的這麼好賺嗎

▲原PO陪朋友去看房子，沒想到一名外送員看完後直接簽約買走，讓她超傻眼。（示意圖／CTWANT資料照）

圖文／CTWANT

不少人每天努力上班，夢想就是買房。近日一名女網友表示，她陪朋友看房，發現一名熊貓外送員也在看，事後得知外送員看完直接簽約了，令她不敢置信發文詢問，「現在外送員薪水真的有那麼多嗎？還是個案而已？」

原PO在臉書《爆廢公社》發文，「我有個朋友非常省，省到朋友婚禮、聚會通通不參加，任何會花錢的場合他都都不會出現。除了正職工作，幾乎全年無休去兼職打工，目標：多存點錢，早日買房！」

原PO說，朋友最近因租約快到，又被房東處處刁難，跟父母湊到頭期款想買房，她陪朋友看房，位置、格局他都很滿意，只是小超超出預算，房仲也願意等他，離開時看到一位熊貓的外送員，聽對方做了幾年外送，賺得沒比上班族少。

▲外送員搶先一步簽約了。（圖／翻攝爆廢公社）

原PO表示，朋友內心有點動搖，卻還是先回家跟爸媽商量，隔天那間房賣掉了，因為外送員看完房後買上簽約，「這故事的發展快到我的腦子快跟不上了，常在社團看到很多外送員曬收入單據都覺得怎麼可能？結果真的發生的時候真的是驚掉下巴，現在外送員薪水真的有那麼多嗎？還是個案而已？」

貼文一出，網友紛紛留言「那你還不趕快辭職跑外送」、「我自己也是雙開跑外送，存了好久的錢，明年初想把20年老車換掉」、「人家憑本事簽的約。能說什麼」、「頭期款都沒有就不要買房了」、「人家外送是體驗人生」、「不管是不是個案代表人家有本事，不用回家問父母，財力夠，能直接簽約，事情就這麼簡單」。

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