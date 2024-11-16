年底交屋！她猶豫「要裝潢or現成家具」　網曝重點：美感問題

▲原PO猶豫要請設計師裝潢，還是選用現成家具就好。（示意圖／記者許凱彰攝）



記者郭卉寧／綜合報導

「會考慮用現成家具取代裝潢嗎？」一名女網友指出，因為預算有限，所以不想花太多錢裝潢，但另一半意見相反，認為這是必要的費用，因此兩人正在討論該如何處理新家。對此，就有人表示，無論是選擇裝潢或用現成家具，自身有無「美感」才是最重要的。

原PO在Dcard發文表示，新房預計年底交屋，但因荷包有限，並不想花太多費用在裝潢上，不過老公認為這是必要的開銷，「我有跟他提，可以去挑一些現成家具來替代，這樣可以省下裝潢費用，目前都還在討論中，大家覺得找設計師裝潢和使用現成家具，各有哪些優缺呢？」

貼文曝光後，不少網友分享自身經驗，「請設計師設計＋裝潢，可以用很久，而且完全符合自己所需，也不會浪費到任何空間」、「真的各有優劣，好一點的現成家具可以用好幾年，看膩就直接更換，而裝潢則會配合家裡的格局、統一色系樣式等」、「當初買房也有考慮同樣的問題，後來看一些Youtube影片，就決定要以現成家具為主了，畢竟我是一個善變的人，買現成才可以隨時改變佈置」。

另外，也有人指出，無論是請設計師裝潢，或選擇現成家具，都很考驗本身的美感，「家具挑選也很考驗眼光」、「就算是用現成家具，有美感的人擺出來，整體觀感也不一定輸高級裝潢，終究還是美感問題比較重要」。