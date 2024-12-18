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地震安全警鐘再響！遠見十年堅持耐震工法 春虹建設黃宗元：居住安全是首要任務

▲ 地震安全警鐘再響！遠見十年堅持耐震工法，春虹建設黃宗元：居住安全是首要任務。（採訪撰稿／記者王威智；攝影剪輯／記者鄭遠龍）

記者王威智／採訪報導

2024年4月3日，台灣花蓮遭遇芮氏規模7.2的強震，多棟建築物受損嚴重，道路、橋梁、公共設施等也遭受不同程度的破壞。這次的地震再次喚醒我們對於地震防護的重視，尤其在地震頻繁的台灣，建築物的耐震能力更顯重要。

▲春虹建設影音業配▼ 。（圖／記者鄭遠龍攝）

▲▼春虹建設十多年前就與建築師戴雲發技師合作，採用其研發的Alfa Safe耐震系統工法 。（圖／記者鄭遠龍攝）

▲春虹建設影音業配▼ 。（圖／記者鄭遠龍攝）

在台灣許多民眾經過一生的辛勞，終於買下了屬於自己的房子。然而，當地震等自然災害來襲，房屋出現裂縫等毀損問題時，他們往往只能自行修繕，甚至是搬離。春虹建設副董事長黃宗元表示，「我們的建築工法會特別加強結構安全，如使用純水泥或強化鋼筋綁紮等方式，以確保建築物的基礎結構堅固。」

▲春虹建設影音業配▼ 。（圖／記者鄭遠龍攝）

▲▼ 黃宗元作為春虹建設的二代接班人，從小就被教導要把居住安全放在第一位。（圖／記者鄭遠龍攝）

▲春虹建設影音業配▼ 。（圖／記者鄭遠龍攝）

春虹建設十多年前就與建築師戴雲發技師合作，採用其研發的Alfa Safe耐震系統工法，該工法使用一根無斷點的鋼筋一體成型去纏繞，讓建築物的圍束力更強，更能抵擋地震的衝擊。戴雲發認為，「耐震建築是未來的發展趨勢，人們對於結構安全的關注度也日益提高。」

黃宗元作為春虹建設的二代接班人，從小就被教導要把居住安全放在第一位，並且堅守父親創立公司的初衷。雖然他總是笑臉迎人，但面對攸關住戶權益的決策時，他會立刻拉下臉，慎重的面對問題。

▲春虹建設影音業配▼ 。（圖／記者鄭遠龍攝）

▲▼ 業務部協理婁秀珍（上）與營造工程處技師主管勞德威技師 （下）身為公司資深員工，看著黃宗元接班後的點滴，透露其嚴格堅持父訓。（圖／記者鄭遠龍攝）

▲春虹建設影音業配▼ 。（圖／記者鄭遠龍攝）

業務部協理婁秀珍分享，這次「403大地震」已經完工超過20年，位於桃園八德的社區地下室出現一道裂縫，管委會非常的害怕建築結構出現問題。「第一時間我們副董就非常重視這個問題，立刻召集結構技師、規劃部還有公司內的高級工程師一起去現場會看。」建築在施工時春虹建設秉持紮實的基本工法，安全第一的品牌精神，結構安全不受影響，「副董也很貼心，就直接把修繕所有的責任都承擔下來。」營造工程處技師主管勞德威技師則說：「副董其實特別注重細節，我們已經按照工法執行，他也會特別講究。」

春虹建設成立於81年，創立初期資本額為2500萬元，首度在桃園八德地區推出庭園式住宅「心想事成1」，造成當地銷售熱潮，銷售達百分之百。至今已在桃園市、八德、楊梅、平鎮等地推出多個社區、透天別墅、住商大樓等建案，銷售率皆達9成以上。目前在桃園、楊梅、平鎮數個工地皆陸續完工，並已將業務範疇擴展至全省。

▲春虹建設影音業配▼ 。（圖／記者鄭遠龍攝）

▲▼ 黃宗元凡事親力親為，自嘲是公司的跨部門橋樑，對於消費者安全永遠放在產品第一位 。（圖／記者鄭遠龍攝）

▲春虹建設影音業配▼ 。（圖／記者鄭遠龍攝）

黃宗元接班至今已經11個年頭，認為創新是春虹建設持續成長的關鍵！春虹建設以專業、堅強為核心，導入系統化跨部門整合營運資訊，從技術革新到管理方法，不斷成長，努力打造符合現代人需求的優質住宅，守護每一個家庭的安全。他希望公司能在建設業上不斷進步，追求現代化、智慧化、綠能化的住宅，這也是春虹建設的初衷。同時，他也希望公司能多元化發展，拓展更多的市場。

春虹建設的使命是為客戶提供高品質的住宅，讓他們感受到成家的幸福。我們的團隊藉由建築規劃、工程建構、業務行銷各面向的緊密合作，將深厚的專業能力與資源整合，持續打造深具口碑的優良建案，讓擁有安心居住的家不再是奢侈。

關鍵字：地震安全耐震工法居住安全春虹建設結構安全

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