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代銷業者點名台中「真首購區」　新案成交均價觸4字頭

▲▼太平房市,示意圖 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲房屋貸款只對真正無自用住宅的首購族友善，以台中來說近年房價可負擔、擁有重大建設、學區話題的就是太平區、沙鹿區，示意圖。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

中央銀行打炒房，第七波信用管制，更針對購屋族情況降低貸款成數、取消寬限期，並加碼存款準備率，為的就是驅逐投資客，讓房屋貸款只對真正無自用住宅的首購族友善。而中台灣各區預售案搶當首購王，其中太平區、沙鹿區，都因有重大議題而被點名。

《地產詹哥老實說》EP224／全台匡列「第二屋限貸5成」　非最狠打房手段！估價師：央行留一手

「過去的低基期成為主要優勢，現在重拳打下去，最不受影響的就是剛需堅強的首購族，以台中來說近年房價可負擔、擁有重大建設、學區話題的就是太平區、沙鹿區。」台中代銷業者直言。

▲▼沙鹿車站，房市，台中沙鹿 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲沙鹿區發展扎實，依照未來10年計畫，沙鹿區有海港、機場還有捷運藍線議題。（圖／記者陳筱惠攝）

但究竟是哪邊更符合真首購需求，太平洋房屋清水中山旗艦店紀光烜認為：「以太平、沙鹿兩地來比較，我認為沙鹿區的發展得比較紮實，依照未來10年計畫，沙鹿區至少有海港、機場還有捷運藍線議題，小朋友也能一路從幼稚園讀到大學。此外，沙鹿區被稱為中科後花園，中科、精科、台中工業區距離都很近。」

不過，全向科技房產中心總監陳傑鳴指出：「太平區同樣坐擁交通議題，包含台74線的開通，讓太平新光重劃區周邊房市取代北屯區成為新首購天堂，而公立雙語學校買盤強勁，加上未來還有北屯區重大建設如巨蛋、漢神百貨支撐。」

實際觀察，目前太平區新預售案共計21場，成交單價落在34.1～49.4萬元，成交均價39.9萬元。沙鹿區新案同樣是21場，成交單價落在28～51萬元，均價38.8萬元。

目前沙鹿區推案熱區以家樂福商圈、北勢商圈以及沙鹿火車站商圈為熱點。其中，家樂福商圈除了擁有海線唯一一間家樂福外，周邊涵蓋竹林國小、鹿寮國中等明星學區，周遭商業、採買設施相當豐富。

基地坐落於台灣大道、七賢路口的「茂洋天玥META」，規劃2~3房、23~35坪產品，全棟樓高3米6挑高且戶戶雙面採光，根據實價登錄顯示，該案今年成交均價為46.15萬元，最高單價為48.9萬元。另外富宇建設在沙鹿火車站前最新推出的「富宇臻藏」甫開盤就創下51萬元單價。

▲▼太平房市,示意圖 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲太平區同樣坐擁交通議題，包含台74線的開通，讓太平新光重劃區周邊房市取代北屯區成為新首購天堂。（圖／記者陳筱惠攝）

陳傑鳴說：「太平、沙鹿恰好都是房價相對重大議題旁的凹陷區，買盤為首購機會大的年輕族群，在兩地單總價目前不相上下的情況，建議是以自身習慣與工作地點為出發點進行考量。」

《地產詹哥老實說》EP224／全台匡列「第二屋限貸5成」　非最狠打房手段！估價師：央行留一手

關鍵字：央行首購族太平區沙鹿區預售案打房貸款台中房價

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