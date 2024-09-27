案場來人腰斬　建商喊話自住客：最佳賞屋時機到

▲反觀特色小品建築受創幅度較小，今（27）日公開亮相的裕盛建築團隊新案「裕翔織光」就傳出銷售捷報。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

受到打房氛圍影響，近一週台中預售屋市場冷清，大案趨於低調，但來客腰斬也讓業界感受到前景不明。不過，有業者表示，觀察市場以自住定位的個案，本身就鎖定首購、首換族，影響不大，對於銷售端來說更反而是好事。

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位於四期重劃區內的「裕翔織光」，基地321坪、座落三信公園旁，距離捷運文華高中站僅600公尺，規劃31坪大2房、40坪3房格局，共計43戶，實價登錄已出現每坪68萬元成交。

裕翔建設董事長張庚申指出：「團隊成立9年推出7案，一路以來都是鎖定自住客層，也重視在地換屋需求。」面對此次央行出下重手，張庚申說：「其實剛性需求客群，不會將房地產當成投資商品，2年就要出售，多半是以10～20年的考量，此次限制貸款成數，對我們來說並不影響，反而是好事。」

另外，新銳建商豐寶建設台中首案選擇在14期打造歐風建築「米蘭公寓」，該案主打低公設、高坪效的2~3房產品，自開盤以來，該案的成交單價迅速站上7字頭，表現超越區域9成以上建案。

「米蘭公寓」以精緻、質感和限量的產品特色，吸引買家。豐寶建設總經理施棟瀝表示：「精品宅的最大特色，即是兼具總價的合理性，也因此戶數精簡的『米蘭公寓』，成為市場上稀有的購屋選擇。」

▲目前房地產市場來人來客急凍，甚至先從中古屋傳出災情，對於消費者而言，此時是最佳賞屋時機。（圖／記者陳筱惠攝）

代銷業者郭泰麟則分析：「目前市場來人來客急凍，甚至先從中古屋傳出災情，過熱市場冷卻一下是好事，對於消費者而言，此時其實才是最佳賞屋時機，可認真挑選適合坪數、空間格局與生活環境。」

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