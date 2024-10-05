年薪100萬！她曝「買房最大阻力」　一票搖頭：夠用了

▲原PO覺得她買房的最大阻力是「單身」。（示意圖／取自Pixabay）

記者曾筠淇／綜合報導

很多人都把「買房」列在自己的人生清單上，但要存夠錢卻並非易事。近日就有網友發文透露，她因為單身的關係，都只敢看1000萬元的房子，反觀同事因為有伴，預算就能抓比較高。貼文曝光後，引發底下網友討論。

女網友在Dcard上，以「覺得買房最大的阻力是我單身」為標題發文，提到她的年薪100萬元，就算有意買房，也只敢看1000萬元左右的房；反觀同事，因為有伴侶能夠一起買房，所以預算就能拉到2000萬元。因此她認為，自己買房的最大阻力就是「單身」，但是她也不可能為了買房去交男友。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「就算我不是單身，我也不敢一起買，因為我不相信會有人跟我一起付到老，我不想離婚／分手後，還要處理財產」、「你要不要看板上一堆男女買房出問題的文章？沒結婚不建議一起買房」、「你應該還沒看過情侶分手為錢撕破臉的戲碼齁」。

還有網友表示，「先回歸現實面，只是一個人住應該1+1或2房空間非常夠大了，出了雙北和新竹，你其他地區買個1000、1200萬非豪宅的2房，蛋黃區新屋不敢說買得到，但新古屋或中古屋應該很容易」、「確實有些女生很羨慕別的女生有伴就可以住超過自己還款能力的房子，就抱著一種找分母的心態在交男友，但其實買自己能力範圍內的房子比找一個分母來得實際多了」、「一個人住買2000萬幹嘛，套房就夠用了」、「那就買1000萬的房子啊，靠自己比較實在」。