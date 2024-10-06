太無聊？2男大生擅自搬「送餐機器人」進房間　網罵爆：丟臉

▲2名男大生把送餐機器人搬進飯店房間。（圖／翻攝自爆料公社）

圖文／CTWANT

許多餐廳和店家為了節省人力，會引進「送餐機器人」，幫忙員工送餐。不料有學生住飯店時，竟把機器人給搬回房間，一群人嘻笑胡鬧，還拍影片PO上網炫耀，結果引發網友撻伐。

「真不懂，現在人都那麼無聊嗎？」一名網友在臉書《爆料公社》貼出影片，痛批「這個壞了搞不好賠不起」，更附註「等那張笑臉變道歉臉」、「支持飯店提損壞」。

畫面中可以看到2名光著上身的男學生，協力將送餐機器人強行搬進房間內，其他女生見狀邊笑邊用手機錄影，並表示「這一定有監控」，2人聽完深覺不妥，立刻把機器人給送出房門。

▲男大生的舉動遭到大批網友罵翻。（圖／翻攝自爆料公社）

貼文曝光後，掀起熱烈迴響，網友紛紛砲轟：「科技越進步，低能兒越多」、「到底哪裡好玩？哪裡好笑了？」、「抓出來告」、「支持損壞賠償」、「沒事，等壞了在找爸爸媽媽出來賠錢」、「無聊當有趣」、「到底是誰家的孩子？能教好他嗎？丟光台灣人的臉」。另外，也有人指出送餐機器人不便宜，要價30～40萬。

據了解，送餐機器人是一種服務型機器人，功能包括把餐點送到顧客桌上，也會帶走顧客吃完的剩菜餐盤，一開始在2010年代出現在中國，並於新冠疫情期間快速普及。

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