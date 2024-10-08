「用電量暴增2倍」電費破5900元！他教1招檢查　差點當冤大頭

▲台電人員抄錯了。（圖，下同／翻攝自Tiktok／@pacorock6666）



記者施怡妏／綜合報導

獨自在外面租屋生活，除了三餐及房租開銷外，電費也是一筆不小的支出，有網友指出，收到9月份的電費帳單，發現用電量突然暴增超過兩倍，電費高達5929元，嚇壞他，從沒繳過這麼多錢，於是他查了帳單上的「本期指數」，發現台電人員抄錯了，差點就成了冤大頭。

「paco老師」在Tiktok發文，收到9月份的電費單，費用竟高達5929元，「從沒繳過這麼多錢」，仔細一看，去年同期的用電度數為705度，但今年卻暴增至1591度，增加了超過兩倍，他對此感到疑惑，於是請求台電人員前來查核。

他提醒大家，可以透過電費帳單上的「本期指數」，檢查是否有異常。他發現，單上的本期指數為03047，接著查看家裡的電表，「找到上面有寫kwh的，數字顯示是02298」，數字明顯比帳單上的數字小，顯然是台電人員抄錯。

貼文曝光，掀起網友討論，「這次電費真的很嚇人」、「有可能是抄錯，或沒來抄自己填，我遇到過抄錯錶3次，根本沒來抄」、「台電偷補虧損的方式被你發現了」、「我家電費6月1700多，8月7000多，請台電人員來複查說沒問題，一樣要繳」、「我們這次的電費也是滿嚇人，從2千多漲到一萬有找」。也有網友遇過電表抄錯的狀況，「我們家也是9000多，請台電來看，結果是多抄1000多度」。