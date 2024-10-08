管理費每坪15元漲到70元　他們不服提告卻被打臉

▲台中市西屯區一座屋齡約30年的中古社區大樓，1樓設置13間店面因近期管委會決議調漲管理費不滿提告。（圖／讀者提供）

記者陳筱惠／台中報導

台中市西屯區一座屋齡約30年的中古社區大樓，1樓設置13間店面，過去20多年來「管理費一坪收15元」，但大樓年老失修，需要更換的硬體增多，於是區權會決議，要求店面比照其他140戶住戶，收全額每坪70元的管理費，但店面戶不服聯合提告管委會要求撤回新規，最終法院以「基於公平原則」駁回店面提告，全案可上訴。

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實際詢問該社區住戶Ｃ小姐，她說：「我們住家的管理費也是從一坪40、50、60調整到70元，是真的因為社區舊了，之前發生過電梯卡住事件，管委會經過區權會同意才剛將整座社區電梯換新，但社區修繕基金也就此見底。」

Ｃ小姐補充據他了解：「過去開發商為了讓店面銷售順利，當時確實用店面的管理費是住家的1/4來吸引店面戶，而過去多年來也都如此，算起來一坪才15元。」

▲大樓樓店管理費有的社區是全額，也有收取50%或是直接制定定價，費用收取也得經過區權會投票通過或表決，示意圖。（圖／記者陳筱惠攝）

21世紀不動產資深經理沈政興說：「大樓樓店確實會有店面的管理費打折的情況，有的社區是全額，也有收50%或是直接制定定價，費用收取也得經過區權會投票通過或表決，不過一坪15元相較台中相同屋齡的樓店，確實相當低廉。」

Ｃ小姐說：「這是個民主的社會，店面的住戶其實享受優惠很久了，只是說現在要跟上住戶的腳步一次漲幅太高，他們會很『痛』，即使店面戶不會搭電梯，但社區是24小時的保全、也有垃圾子母車、代收發郵件、包裹。」

Ｃ小姐覺得:「現在一碗麵都多少錢了，物價也上漲成這樣，我們社區房價的漲幅也是翻了2、3倍，管理費增加依照比例原則，很合理啊。」她也相當心疼管委會的委員。

實際查看判決書，店面戶認為，店面之前繳納之管理費僅一般住戶的1/4，如今店面與一般住宅負擔相同管理費，但店面住戶不會使用大部分公設，且購買成本較高，所以店面管理費低於一般住宅管理費是社會常態。

▲專家建議，為了社區運作的穩定，管委會若能逐年調漲管理費或許店面戶就不會如此反彈。（圖／記者陳筱惠攝）

住戶管理費每坪60元調漲為每坪70元，漲幅為16%，但店面住宅區分所有權人自每坪15元調漲為每坪70元，漲幅高達366%，漲幅差異大，違反公平原則。

但法官考量是該社區1996年（興建完成）的管理委員會，考量店面尚未出租，給予店面1/4的優惠，但社區屋齡已近30年，主要公設除了電梯，還有機電設備、水塔、抽水馬達等自來水相關設備、化糞池或其他排污設備、垃圾子母車等基礎生活必須設施。

社區住戶實際上使用社區公設程度因人而異，且店面當初取得成本較高，也是因爲購買店面可以營利，區所有權人會議既然已經決議，公共設備有維護、修繕必要，店面與一般住宅需繳納相同管理費，符合《公寓條例》規定，駁回店面提告，全案可上訴。

沈政興則是建議：「為了社區運作的穩定，若能逐年調漲或許店面戶就不會如此反彈，畢竟抬頭不見低頭見，造成對立兩敗俱傷，關係更差反而得不償失。」

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