老闆另有規劃　屏東清水模網美咖啡廳千萬求售

▲屏東近年文青風盛行，深藏許多質感咖啡廳，當地知名網美咖啡廳開出1380萬元求售。（圖／翻攝自Facebook／山山來遲）

記者張雅雲／高雄報導

屏東近年文青風盛行，深藏許多質感咖啡廳。「山山來遲」位於潮州，外觀使用清水模搭配透明落地窗設計，室內則採北歐風格，整體氣氛相當CHILL，是知名網美咖啡廳，沒想到近期該店在售屋網站開出1380萬元求售，據了解，該店售出後將熄燈。

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該店位於屏東潮州復興路，2019年開幕，外觀以大量清水模搭配透明落地窗設計，室內以純白的北歐風格，搭配丹麥家具為主，每一個角落適合拍照，讓人一秒彷彿出國，剛開幕就成為當地網紅咖啡廳，除在地人會上門，也有不少觀光客到訪。

▲該店室內以純白的北歐風格，搭配丹麥家具為主，預計售出後就熄燈。（圖／翻攝自Facebook／山山來遲）

在地仲介透露，老闆說當初是因為愛上潮州的步調，退休後想在這邊生活，才開了咖啡廳，現在因為另有規劃，因此開出1380萬元求售，預計售出後就熄燈，新買家可配合技術轉移，不少在地人都覺得十分可惜。

根據銷售資料，該店屋齡40年，為地上3樓，地坪16坪、建坪16.83坪，全部整理翻新，換算地坪單價86萬元，1樓為咖啡廳，2樓以上可當民宿使用。

▲潮州近年規劃地方創生，又有潮州火車站站、潮州國小等機能，開始吸引文青回流。（圖／翻攝自屏東縣政府官網）

住商不動產高雄中山加盟店業務周濰韡表示，潮州近年規劃地方創生，開始吸引文青回流，陸續開設不少特色咖啡廳、民宿，都相當有味道，每到假日吸引不少觀光客一位難求。復興路沿線商家林立，生活機能便利，並鄰近潮州火車站站，距離潮州國小也不遠，堪稱鬧中取靜。

該區房市以自住剛性需求為主，透天可分為社區型與臨路型，社區型地坪約35坪，成交價約1100~1400萬元，臨路型透天也要總價2000萬元起跳，新推案、中古釋出量都相對不多。

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