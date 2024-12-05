店面房東最愛「1類行業」！資深內行人曝：維護簡單又單純

▲示意圖，與本文無關。（圖／資料照）

記者鄺郁庭／綜合報導

身為住戶，會希望住家附近的店面開什麼？有資深房仲指出，很多店面都是被房仲業者承租，相信不少居民會心想「齁…怎麼又是開房仲店？」至於為何店面常常是仲介租走？他就表示，房東想的跟居民不一樣，「不得不承認，房東在出租店面時，常對一些行業較保守看待、接納意願度不高。」

「為什麼常看到店面都是被房仲業承租去？」經營粉專「Lin's竹北房產筆記」的林姓房仲發文表示，一般來說，居民對房仲店的期待並不高，原因可能在於房仲店的普及度太高，而且在沒有需求的時候，若被積極推銷可能會感到被打擾，導致居民的感受度不佳。

那麼，為何店面總是被房仲業承租呢？他覺得這個問題的答案，可能需要從承租方和出租方的角度來看。對於承租方來說，房仲業有能力負擔租金，且能夠迅速做出決定，不會讓出租方等待。而對於出租方（房東）來說，普遍比較喜歡租給純文書辦公的行業，因為這樣對於屋況的維護最簡單、也最單純。

他直呼，「雖然人們嘴上說每個行業都平等，但不得不承認，房東在出租店面時，常對一些行業（如：美容、美甲、按摩業、餐飲業等）較保守看待、接納意願度不高。」因此，當身為居民時，對店面看法可能會和房東不同，「當有天你具備房東身份時又是另個想法了。對於房東就很簡單：『誰能出高租金、誰能讓屋況單純、誰能快速決定不囉嗦』，房東就選擇租給他。」

貼文引發討論，「我個人挺喜歡一樓店面是房仲的，大部分房仲會自動自發把大樓一樓環境清潔，偶爾還有活動給小朋友參加」、「應該是優點，燈火通明，遇節日有時還辦個小活動，小孩都蠻喜歡的」、「房仲店真的多了點」、「很多社區有店面大家就不愛了，不管開什麼店都不愛。」