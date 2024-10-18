秋季陽宅風水開運法！用「香氛精油加濕器」遠離秋燥

作者：幸福空間

▲（圖片提供／旺好運）

谷帥臻風水命理老師指出，秋季氣候由陽轉陰，白天日照漸短，夜晚見長，日夜溫差開始明顯出現變化。秋季五行屬金，人體器官金主肺，秋天肺部、支氣管容易出現咳嗽氣喘症狀，皮膚易出現乾癢過敏現象；秋意正濃，旺金剋五行屬木的肝氣，人特別容易疲倦但卻老睡不飽；嚴重則出現心情煩悶，心情低落，甚至憂鬱症的傾向，這些秋季明顯情緒變化的特質，在中醫均稱為「秋燥」現象。

陽宅居家風水要如何調整，才能改善「秋燥」現象？谷帥臻老師教大家「五感風水開運些子法」，五感就是「眼、耳、鼻、舌、皮膚」，只要從中稍加做一些改變，就是簡單又有效的秋季居家風水開運法喔！

1. 秋季居家開運擺設，善用「加濕器」調節環境濕度

秋天早晚寒涼中午炎熱，因此人體溫度調節不佳，冷熱變化過大，容易感染「燥邪之氣」造成小中暑、乾燥秋季癢、氣虛、憂鬱症等。居家開運擺設善用「加濕器」可改善「五感風水-皮膚感受」，環境保持微濕可改善口乾與皮膚乾癢，舒緩「秋燥」身體不適症狀特別有效。

2. 秋季提升身心靈開運，善用「桂花植物精油」

秋天心情煩悶、低落，可善用精油香氛來改善「五感風水-嗅覺」來提升身心靈的感受層次，選擇秋季當令生長最旺的「桂花、野薑花、百里香」植物精油，可有效舒緩情緒緊張，預防憂鬱症產生，改善「秋燥」現象，快速見效。

3. 秋季開運方位，善用「西方」或「北方」

將「香氛精油加濕器」放在客廳、餐廳、書房、臥室的「西方」或「北方」，改善「五感風水體驗」開運效果最佳。

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※《幸福空間》提醒，民俗風水僅供參考，勿過度迷信。

【旺好運】授權轉載【秋季陽宅風水開運，善用「香氛精油加濕器」遠離「秋燥」!】

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