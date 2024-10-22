楠梓「老司機」名店收攤　新租客「大集團撐腰」秒進駐

記者張雅雲／高雄報導

「老司機燒肉」在楠梓經營多年，是當地相當知名燒肉店，8月突然熄燈，屋主開出月租金25萬元招租，新租客秒進駐，目前正在裝潢中。在地仲介透露，該區大坪數店面相當稀有，新租客將由統一康是美搶進。

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▲「老司機燒肉」在楠梓經營多年，是當地相當知名燒肉店，8月突然熄燈，火速有新租客進駐。（圖／記者張雅雲攝）

「老司機燒肉專門店」楠梓旗艦店2019年開幕，主打吃到飽燒肉，是不少在地人聚會時會選擇的餐廳，沒想到8月底無預警熄燈，目前該品牌已無分店。

▲該店經營時間都不長，不斷換店家，不少在地人對經營5年的老司機最有印象。（圖／翻攝自Google Maps）

在地人透露，該店2013年由地主興建鐵皮店面完工，一路開設「Caffe Bene」、「MR. TIMBER」、「橋屋歐風和食料理」等，店家經營時間都不長，不少民眾對經營5年的老司機最有印象，沒想到連老司機都收攤，引來民眾疑惑「這裡真的賣什麼倒什麼？」

而該店面位於楠梓區益群路，為地上1樓透天店面，建坪81坪，屋主秒開25萬元招租，換算單坪租金約3086元，火速有新租客進駐，在地仲介透露，將由統一康是美搶進，預估租金落在20~22萬元。

不過沿線店面路邊雖有機車、汽車停車格，但空位難尋，在地仲介分析， 沿線停車並不方便，也把慢車道擠壓得更窄，從店面經營角度來看是最大抗性。

▲益群橋2010年開通後，帶動區域店面發展，店面效益開始轉強。（圖／記者張雅雲攝）

住商不動產楠梓高大謙行加盟店東蔡岳霖表示，益群橋2010年開通後，串聯人口稠密的楠梓加工區生活圈，以及首購族大量進駐的高大特區。周邊藍昌路、德民路、藍田路等，生活機能成熟，人潮車潮絡繹不絕，從早到晚都有消費族群，帶動區域店面發展，區域單坪租金行情落在2000~2500元，店面效益開始轉強。

像是「VASO弘肉燥飯舖」也開來益群路，7月以8萬元承租，單坪落在1788元，目前商圈店面空租率不高，主力以透天店面為主，至於三角窗的廣告效應更好，租金通常更高。

位置 坪數 租金 現況 益群、壽豐路口 81坪 預估 20~22 萬 裝潢中 益群路 65 號 44.7坪 8萬 VASO 弘肉燥飯舖

▲益群路今年店面租金。資料來源：《ETtoday新聞雲採訪整理》（ETtoday製表）

蔡岳霖表示，未來高大特區進駐人口持續增加，目前也是房市推案熱區，房價觸頂5字頭，不過近期央行信用管制對房市有一定影響，但長期下來區域發展性仍強勢，因此帶動商圈、租金走揚。

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