山豐建設替餐飲業擔保翻車　店面遭法拍得標價837萬　

▲屏東內埔1間華廈店面，22日在「應買」階段拍定，得標人以837.6萬元得標。（圖／翻攝自Google Maps）

記者張雅雲／高雄報導

屏東內埔1間華廈店面，22日在「應買」階段被拍定，得標人以837.6萬元得標，換算單價32.9萬元，而債務人即為興建該華廈「屏科大富翁旭日館」的山豐建設，在地仲介表示，拍定價也算符合區域行情。

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該物件位於屏東內埔惠比壽路，為華廈「屏科大富翁旭日館」1樓店面，坪數為25.43坪，屋齡7年，根據筆錄，債務人為山豐建設，目前由債務人自行經營「屏科大富翁租屋中心」使用，拍定後點交。

22日在應買階段出現1人投標，以底價837.6萬元得標，換算單坪32.9萬元，而根據規定，法院在「應買階段」不會公布承買的得標人。

法院裁判書透露，拍賣原因為「拍賣抵押物」強制執行。據了解，相對人山豐建設2020年10月以該店面，替川王國際餐飲作為擔保，因債權已屆清償期未清償，尚欠本金1382.6萬元及利息，遭債權人日盛台駿國際租賃申請拍賣。

而根據台灣公司網顯示，山豐建設2006年在桃園成立，2020年在苗栗還有推案紀錄。

▲近年因少子化、屏東大學入學率降低影響，套房供過於求，不過周邊店面還是相當具保值性。（圖／翻攝自Facebook／屏東科技大學）

寬頻房訊發言人徐華辰表示，擔保人的身分就是代表借款人無法付款時，同意由擔保人替借款人承擔債務，償還貸款金額，建議只有在負擔得起的情況下，才適合承擔做擔保人的風險。

富山不動產店東邱璿樺表示，該店面鄰近國立屏東科技大學，區域店面供不應求，雖然得標單價3字頭看似高昂，但因該區店面產品釋出量不多，也算符合區段行情。

邱璿樺指出，早期屏東內埔有不少建商推出學套大樓，近年因少子化、大學入學率降低影響，套房供過於求，不過店面還是相當具保值性，以租金行情約2.5萬元換算，投報率也有3.5%。

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