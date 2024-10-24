土地全分兒子！重男父親要女兒「一起出錢出力」　律師1招反制

▲示意圖，與本文無關。（圖／Pixabay）

記者鄺郁庭／綜合報導

有些父母會重男輕女，要分配財產時也是兒子優先，難免讓女兒覺得不公平。律師蘇家宏近期就分享了一個案例，一位父親將土地分給兒子們，卻又要求女兒要負擔自己的健康與醫療費用，相當不公平。蘇家宏就表示，撫養責任應根據子女人數來分配，如果有四個子女，那麼女兒只需要出四分之一的經濟支援即可。

蘇家宏在粉專貼出一段影片，有女子求助：「爸爸重男輕女，把土地都給哥哥，我還要扶養他嗎？」原來是父親重男輕女，將土地全數分給哥哥們，但在分配完財產後，父親卻說「女兒跟兒子，你們一定都要一起出錢出力，照顧我的健康跟醫療」，她不禁感到不太公平。

對此，蘇家宏提醒，女兒要注意父親是否真的已經將所有財產都分給兒子，若父親都沒有錢的話，她和哥哥就都有義務要扶養。他指出，照顧父親的程度應該根據子女的數量來分配。例如有四個子女，那麼女兒只需要出四分之一的經濟支援。以每月兩萬元的生活費來計算，女兒只需要提供5千元即可。

不過，蘇家宏認為，子女照顧父親的心意也同樣重要，兒女應該讓父親知道他們願意照顧他，這與財產分配是兩回事。然而，他也強調，如果父親一直偏愛兒子，忽視女兒，那麼情況就不同了。因此，他經常呼籲，不論是兒子還是女兒，父母都不應該偏愛任何一個孩子。