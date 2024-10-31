強颱再襲！　高雄在地：1區從小到大沒淹過

▲高雄今年陸續遭到2個颱風強襲，造成多處淹水，引來網友紛紛在網路論壇發問，住高雄哪區比較不會遇到淹水？（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

高雄今年陸續遭到2個颱風強襲，造成多處淹水，引來網友紛紛在網路論壇發問，住高雄哪區比較不會遇到淹水災情？結果不少網友表示，1區「從小就住這區，沒遇過淹水。」信義房屋專家分析，苓雅區基礎工程規劃完善，可能是近幾10年來少有傳出淹水災情的原因。

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今年強颱凱米、山陀兒接連重創高雄，不少地區淹成一片汪洋，有網友在PTT發問，到底高雄該住哪裡才不會淹水？引來在地網友紛紛透露，高雄苓雅區今年2次颱風都沒淹水，更有不少居住在文化中心一帶的網友表示：「從小就住這區，沒遇過淹水。」

信義房屋高三區協理周清源表示，苓雅區位於南高雄，屬於早期發展精華區段，基礎工程規劃完善，可能是近幾10年來少有傳出淹水災情的原因。其中文化中心商圈，是高雄最著名的文教區，生活機能優良。

住商機構高屏澎區協理林祺博分析，苓雅區東處尤其文化中心一帶，以純文教聚落著稱，且也較多綠地調節雨勢，較少出現淹水災情，成為高雄市最適合移居區域之一。

▲文化中心生活圈是高雄早期開發區域，交通上有捷運橘線經過，生活機能佳，人文氣息濃厚，更是知名的文教區。（圖／記者張雅雲攝）

信義房屋文化店經理吳光祐說明，文化中心生活圈是高雄早期開發區域，交通上有捷運橘線經過，生活機能佳，人文氣息濃厚，更是知名的文教區，區域內包含高雄師範大學、高師大附中，以及五福國中、四維國小等明星學區，吸引許多重視教育品質的家長搶進駐。

吳光祐指出，區域內3房的中古公寓，室內坪數約在25坪左右，總價約在500~600萬元之間，華廈則總價大概落在1000萬元上下，由於公設比低、總價不高，是學區房最受青睞的2大物件類型。

若是希望入手電梯社區，3房含車位總價就要提高至2000萬元以上，若是希望是10~20年的新古屋或是新建案，總價更上看到3000萬元起跳，考驗買方的資金能力。

林祺博指出，該區供給以中古房市為主，新案市場較為稀缺，新案成交價站穩4字頭以上，儘管近期整體房市受到央行頒布第7波信用管制因而降溫，但這一區域的房市並沒有太大的波動，持續有剛性需求，買氣相當穩定。

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